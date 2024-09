Après sa libération de prison, un délinquant sexuel condamné auparavant commet une autre transgression sexuelle.

Au Royaume-Uni, la surpopulation des prisons a entraîné la libération de nombreux détenus, dont l'un a mal utilisé sa nouvelle liberté dès son jour de sortie. Cette information a été diffusée par l'agence de presse PA, en se basant sur des dossiers judiciaires. Le suspect a été arrêté à Londres et renvoyé en prison. L'incident présumé a eu lieu à Sittingbourne, dans le Kent.

En réponse à l'imminence de l'effondrement du système pénitentiaire, l'administration de Londres a autorisé la libération anticipée de criminels ayant purgé seulement 40% de leur peine, contrairement à la politique précédente consistant à libérer les prisonniers après avoir purgé 50%.

Actuellement, il reste incertain de savoir pour quel crime l'homme, désormais impliqué dans une autre infraction, a été initialement incarcéré. Certaines catégories, telles que les terroristes, les délinquants sexuels et les harceleurs, sont exemptées de ce changement de politique. Cependant, ceux condamnés pour des crimes violents, y compris le meurtre, pourraient toujours être éligibles pour une libération anticipée si leur peine est inférieure à quatre ans. La possibilité que certains récidivistes endurcis aient également bénéficié d'une libération anticipée suscite des préoccupations parmi les sceptiques.

Convocation devant le tribunal deux jours plus tard

Selon les rapports, cet homme a été libéré parmi les 1 750 autres prisonniers le premier jour de l'entrée en vigueur de la mesure. Seulement deux jours plus tard, il a été convoqué devant le tribunal.

Le ministère de l'Intérieur a rapporté que le gouvernement avait pris le contrôle des établissements pénitentiaires dans une situation urgente et au bord de l'effondrement. Par conséquent, les procès ne pouvaient pas être menés devant les tribunaux, et la police aurait été incapable de procéder à des arrestations. Cependant, le ministère a refusé de fournir des détails sur les cas individuels mais a déclaré que ceux qui violaient les conditions de leur libération conditionnelle et commettaient d'autres crimes seraient punis.

La police a été informée de l'audience de l'homme en raison de son alleged nouvelle infraction. Le jour de son audience, la police était fortement présente dans la salle d'audience pour s'assurer de sa présence et de sa sécurité.

