Après que ses célébrations en pleine course ont attiré l'attention du monde de l'athlétisme, Letsile Tebogo veut que l'on se souvienne de lui comme l'un des grands du sprint.

"La plupart du temps, j'écoute de la musique, des chansons traditionnelles du Botswana, car elles me rappellent mes racines et d'où je viens", explique Tebogo. "C'est beaucoup plus facile pour moi de me détendre de cette façon".

Ce rituel d'avant-course semble bien lui servir. Même en pleine course sur une piste d'athlétisme, le jeune homme de 19 ans est l'image même du calme ; sa longue foulée flottante et sa forme de course facile lui permettent de réaliser des temps records sur le circuit junior.

Tebogo a battu à deux reprises le record du monde des moins de 20 ans sur 100 mètres au début de l'année - d'abord avec un temps de 9,94 secondes aux Championnats du monde, puis quelques semaines plus tard avec un temps de 9,91 secondes aux Championnats du monde des moins de 20 ans.

Son premier record a été officiellement confirmé par World Athletics le 20 septembre, tandis que son deuxième temps est toujours en attente de ratification.

Selon Tebogo, l'un des secrets de ces deux performances réside dans sa capacité à mettre de côté toute anxiété persistante avant d'entrer sur la piste.

"La force mentale est très importante", explique-t-il à CNN Sport. "Il suffit d'avoir l'esprit libre et de profiter de la course, car une fois que vous êtes stressé, vous ne pouvez pas faire la course parfaite que vous avez planifiée avec votre entraîneur.

"Il faut arriver l'esprit libre... Enlevez tout ce qui vous préoccupe et qui pourrait vous perturber sur les plots ou lors de l'échauffement".

La performance de Tebogo lors des championnats du monde U20 de cette année à Cali, en Colombie, a fait de lui l'un des espoirs les plus excitants de l'athlétisme - non seulement en raison de la facilité avec laquelle il a semblé se détacher des autres concurrents, mais aussi en raison de ses célébrations prématurées à 30 mètres de la ligne d'arrivée.

En faisant un geste vers son côté droit et en agitant son doigt avec joie, Tebogo est soudain devenu le sujet de conversation du monde de l'athlétisme.

"J'ai décidé de faire cela au moment où je courais", explique-t-il. "Je voulais que ce soit une course mémorable pour moi, alors que je quitte les juniors.

"Je ne voulais pas manquer de respect à qui que ce soit sur la piste (...). Il faut faire quelque chose pour ceux qui restent debout la nuit pour vous regarder - quelque chose dont on parlera demain ou dans un avenir proche.

La célébration a suscité des comparaisons avec le grand Usain Bolt, qui, plein de confiance et de bravade, souriait et écartait les bras avant de franchir la ligne d'arrivée - même lorsqu'il établissait des records du monde.

L'héritage du Jamaïcain continue de peser lourd sur l'athlétisme, si bien que les observateurs sont souvent prompts à assimiler une nouvelle star du sprint à son prédécesseur.

Mais Tebogo admet qu'il n'a même pas songé à battre les records du monde de son idole - 9.58 sur 100m et 19.19 sur 200m.

Le jeune sprinter espère que les deux se rencontreront à l'avenir - peut-être lors des Championnats du monde de l'année prochaine à Budapest, en Hongrie - mais pour l'instant, il peut être rassuré par le fait que Bolt l'a regardé courir - et l'a reconnu sur Twitter.

"Ses temps sont très rapides", explique Tebogo. "Il faut être fort mentalement et tout doit être au top de la forme, tout doit être au top.

Des rivaux qui battent des records

Tebogo, qui a grandi au Botswana, était un footballeur talentueux et n'a commencé à s'intéresser sérieusement au sprint qu'au milieu de l'adolescence, lorsqu'il a réalisé qu'il pouvait faire carrière dans ce sport.

Si ses records chez les moins de 20 ans ont été établis sur 100 m, il court également sur 200 m et a terminé deuxième derrière l'Israélienne Blessing Afrifah par six millièmes de seconde aux Championnats du monde juniors de cette année.

Courant côte à côte dans la dernière ligne droite, les deux athlètes ont établi un nouveau record du championnat en 19,96 secondes - un temps qui les place en troisième position derrière Bolt et Erriyon Knighton dans la liste de tous les temps pour les moins de 20 ans.

Knighton, comme Tebogo, semble être une star pour l'avenir. Le jeune homme de 18 ans a réalisé les huit meilleurs temps sur 200 m de tous les athlètes de moins de 20 ans, tandis que son record personnel de 19,49 secondes, établi en avril, le place en 10e position sur la liste de tous les temps des seniors.

"Cela m'apporte beaucoup de motivation pour y retourner et travailler plus dur sur le processus", a déclaré Tebogo, qui a terminé avec 0,02 seconde d'avance sur Knighton lorsque les deux ont couru sur 100m plus tôt cette année, à propos des réalisations de son rival américain. "Cela va être une très bonne course entre lui et moi à l'avenir".

Tebogo n'a pas encore décidé s'il allait se concentrer davantage sur le 100 m ou le 200 m à l'avenir. Il prévoit de commencer ses études à l'Université de l'Oregon - en basant son entraînement en dehors du Botswana pour la première fois - en mars et passera également de la catégorie junior à la catégorie senior l'année prochaine.

"Ce que j'ai remarqué, c'est que les juniors, lorsqu'ils me voient, sont intimidés par moi, mais avec les seniors, c'est l'inverse - ce sont eux qui m'intimident", explique-t-il. "Mais avec le temps, je pense que je me sentirai à l'aise et que je me débrouillerai très bien avec eux.

Après plusieurs semaines de repos à la fin de la saison, Tebogo a repris l'entraînement le 1er octobre.

Il s'attend à des six premières semaines éreintantes avant de retrouver le niveau qu'il avait la saison dernière, mais il pourra alors commencer à réfléchir à ce qu'il veut accomplir au cours de sa première saison en tant qu'athlète senior.

"Quand j'ai commencé l'athlétisme, mon but ultime était qu'on se souvienne de moi, comme on se souvient toujours d'Usain Bolt", explique Tebogo.

"Même si je suis le deuxième homme le plus rapide du monde, ce n'est pas grave. Tant que je suis dans le top 3 des hommes les plus rapides du monde, c'est ce qui me rendra vraiment heureux".

