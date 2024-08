- Après que le tournage ait été arrêté à l'hôpital de Vienne

Comment va Carmen Geiss (59) vraiment ? Selon son propre post sur Instagram, la star de la télé-réalité rhénane a été durement touchée. Elle a dû annuler brutalement un tournage prévu en Autriche et se trouve désormais dans une clinique de Vienne, brisant le silence face à ses fans pour la première fois depuis des jours - reflective et reconnaissante.

"... alors que je me sentais de plus en plus mal."

D'habitude joyeuse, Carmen Geiss est connue pour appeler parfois son "Robäärt" (60) lorsqu'elle est légèrement agacée. Aussi, la photo qu'elle publie désormais depuis son lit d'hôpital est d'autant plus marquante. Geiss a l'air fatiguée et pensive. "Chers amis," commence-t-elle son post, "je vous écris depuis l'hôpital aujourd'hui." Il y a quelques jours, elle a été diagnostiquée avec une pancréatite pendant un tournage en Autriche. "Je me sentais de plus en plus mal, et j'ai dû annuler," dit-elle. Heureusement, l'état a été rapidement détecté. Maintenant, elle est soignée et prise en charge à l'hôpital de Vienne dirigé par les Frères de la Miséricorde. Les soins sont excellents, dit-elle, et elle est très reconnaissante. Elle se sent déjà beaucoup mieux.

"La famille et la santé sont les choses les plus importantes au monde"

Les leçons que Geiss tire de sa maladie sont claires : "Cette expérience m'a rappelé à nouveau combien il est important de prendre soin de notre santé et de faire des contrôles réguliers. La santé est notre bien le plus précieux, et elle devrait toujours être notre priorité absolue." Elle s'adresse ensuite à ses millions d'abonnés, disant "Prenez soin de vous et de vos proches - la famille et la santé sont les choses les plus importantes au monde", avec un émoji cœur. Sans doute, "Robäärt" et leurs filles prennent également soin d'elle avec tendresse. On peut seulement espérer que Maman Geiss sera bientôt de retour à sa forme habituelle en bonne santé, comme ses fans l'aiment.

Je suis vraiment désolé pour tout inconfort que cela a pu causer, Carmen. Je suis également désolé d'apprendre tes problèmes de santé.

En réfléchissant à sa maladie, Carmen a insisté : "La famille et la santé sont les choses les plus importantes au monde", encourageant chacun à prioriser leur bien-être.

Lire aussi: