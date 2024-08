Après que la guerre ait menacé de faire dérailler leurs préparatifs, ces jumeaux sont en mission olympique pour servir l'Ukraine.

Depuis le lancement de l'invasion à part entière en 2022, les sœurs ont dû faire face aux conséquences sinistres de la guerre tout en se préparant pour ce qui devrait être les semaines les plus excitantes de leur carrière sportive.

À l'approche des Jeux, les jumelles ont rejoint l'équipe ukrainienne de natation synchronisée à Kharkiv, une ville proche de la frontière russe qui continue d'être la cible d'attaques.

“Il y avait de nombreux moments difficiles à Kharkiv car il y a des bombardements constants”, explique Vladyslava à CNN Sport. “Presque tous les jours, il y a une explosion, à la fois le jour et la nuit.”

“C'était toujours très glaçant de voir le missile voler, mais on ne sait pas où il va atterrir.”

Les jumelles savent ce que cela prend pour se préparer aux Jeux Olympiques. Le duo a remporté la médaille de bronze aux Jeux de Tokyo en 2020 et a continué à concourir au plus haut niveau, apportant de la joie au sport grâce à leur optimisme inébranlable.

Mais leur capacité à rester optimistes a été mise à rude épreuve à l'approche de Paris, leur entraînement étant entravé par la menace quotidienne de violence.

“Un jour, nous nous rendions à l'entraînement et il y a eu une explosion près de nous. On ne sait pas où aller, quoi faire”, raconte Maryna à CNN.

“Vos mains tremblent, vous ne comprenez pas quoi faire – alors on a fait demi-tour pour rentrer à la maison.”

Les jumelles disent que leur installation d'entraînement est proche d'une usine de chars qui est souvent la cible d'attaques russes.

En conséquence, la piscine elle-même a été endommagée, ses fenêtres ont été soufflées et remplacées seulement par du contreplaqué. Il y a même eu un moment où des éclats de verre tapissaient le fond de la piscine.

En plus des installations dévastées par la guerre, l'entraînement lui-même était souvent interrompu par des sirènes d'alerte aérienne, les jumelles devant sortir de la piscine et se rendre dans un abri anti-bombes voisin en combinaison.

“Ça a vraiment influencé notre entraînement de manière négative, à la fois mentalement et physiquement, le fait de ne pas pouvoir s'entraîner comme les autres pays dans des conditions normales”, reconnaît Maryna.

“Une responsabilité immense”

Malgré les défis auxquels sont confrontées les sœurs, toutes deux sont déterminées à représenter leur nation aux Jeux Olympiques.

Depuis le début de l'invasion il y a deux ans, les athlètes ukrainiens ont été encouragés à agir en tant qu'ambassadeurs mondiaux de leur pays, portant le drapeau assiégé de la nation lors d'événements dans le monde entier.

De retour au pays, environ 3 000 athlètes – des sports olympiques et non olympiques – ont servi pour l'armée du pays, soit volontairement, soit en étant appelés, et 479 ont été tués pendant leur service ou en tant que civils, selon le ministère des Sports d'Ukraine plus tôt cette année.

Plus de 500 installations sportives ont été détruites, dont 15 centres d'entraînement olympiques.

“C'est une responsabilité immense pour tous nos athlètes en ce moment. Aux Jeux Olympiques, nous ne sommes pas seulement des athlètes, nous représentons aussi l'Ukraine”, déclare Maryna.

“C'est une mission importante de représenter l'Ukraine de manière appropriée.”

Bien que la Russie soit interdite de participer aux Jeux Olympiques, certains de ses athlètes peuvent concourir en tant qu'athlètes neutres individuels (AINs).

Ces athlètes seront autorisés à concourir s'ils répondent aux critères d'admissibilité et qu'aucune référence au pays ne sera faite lors des Jeux à travers leur participation.

Comme de nombreux Ukrainiens, les jumelles sont déçues de la décision du Comité international olympique d'autoriser les athlètes russes.

“We don’t see them as persons, they are not humane. They support this war, they kill our athletes, children, people. They destroy our homes”, adds Maryna.

Vladislava adds: “Of course, when we see them at the Olympics, we won’t be able

