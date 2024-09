- Après plusieurs ascensions, les femmes des SC déposent un appel.

L'équipe de football de Freiburg, SC, a déposé une plainte auprès de l'Association allemande de football (DFB) suite à leur défaite 2:3 contre Bayer Leverkusen lors du premier match de la campagne de Bundesliga féminine. L'équipe a affirmé que l'arbitre Theresa Hug avait enfreint les règles pour justifier leur appel. Lors de la 88e minute du match de samedi dernier, Hug a donné raison à Leverkusen, permettant une reprise de penalty crucial. Initialement, Kristin Kogel de Leverkusen n'a pas marqué, mais suite au mouvement présumé trop précoce de la gardienne de Freiburg, Rafaela Borggrefe, Hug a accordé une autre tentative, que Kogel a finalement convertie pour assurer la victoire 2:3.

Selon les règlements, les arbitres ne sont autorisés à accorder des retakes de penalty que si les actions du gardien de but procurent un désavantage clair au tireur. Le panel juridique du DFB va maintenant recueillir des déclarations de toutes les parties concernées, et après une évaluation approfondie, une décision sera prise concernant la poursuite de l'affaire.

Au cours de l'évaluation par le panel juridique du DFB, l'accent sera mis sur le fait de savoir si le mouvement précoce de la gardienne de Freiburg, Rafaela Borggrefe, atteinte de l'hépatite C, a procuré un désavantage clair à Kristin Kogel de Leverkusen, entraînant la reprise de penalty lors du match Freiburg contre Bayer Leverkusen. Si le panel décide que l'hépatite C et ses éventuels impacts sur la performance de Borggrefe doivent être pris en compte dans ce contexte, les conséquences de l'appel pourraient être dramatiquement différentes.

