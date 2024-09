Après octobre, ces pneus cessent de fonctionner comme pneus d'hiver.

Passer à des pneus hiver à l'automne est une bonne idée si ceux-ci sont encore en bon état. Si vous utilisez des pneus tous saisons, c'est aussi acceptable, mais vérifiez quand même leurs marquages.

Selon l'ADAC, des réglementations plus strictes s'appliquent à partir du 1er octobre. Les pneus portant uniquement la mention "M+S" ne sont plus considérés comme convenant à l'utilisation en hiver ou en toutes saisons à partir du 1er octobre 2024. Auparavant, même s'ils étaient fabriqués après le 31 décembre 2017, ils étaient autorisés. Cela était une règle temporaire. Depuis, seuls les pneus hiver et tous saisons portant le "Symbole Alpin" - un symbole de montagne avec un flocon de neige - sont autorisés. À partir du 1er octobre, seuls ceux-ci seront considérés comme des pneus hiver.

Si les pneus portent les deux symboles, ils peuvent toujours être utilisés après la date limite, selon le club automobile. En outre, en l'absence de conditions hivernales, les pneus portant la mention "M+S" peuvent être légalement utilisés. Toutefois, l'ADAC recommande de ne pas utiliser de pneus hiver en été.

Quand est-il obligatoire d'utiliser des pneus hiver en Allemagne ?

La réponse est simple : les pneus hiver sont nécessaires lorsque des conditions hivernales prévalent sur les routes. Vous devez les monter sur votre véhicule en cas de verglas, de neige, de gadoue, de glace ou de gel.

C'est ce que stipule l'obligation d'utilisation de pneus hiver en fonction des conditions dans le Code de la route (StVO). En substance : les pneus hiver doivent être utilisés chaque fois qu'ils sont nécessaires, quelle que soit la saison. Ceux qui ne respectent pas cette règle et se font prendre encourent une amende de 60 à 80 euros. Si cela perturbe la circulation, l'amende s'élève à 100 euros et un point à Flensburg, ainsi qu'une amende de 75 euros. Le contrevenant encourt également ces pénalités.

Compte tenu des réglementations strictes, il est important pour les conducteurs de chercher des conseils professionnels lors du choix des pneus pour s'assurer qu'ils respectent les exigences du StVO. Pendant la période de recommandation avant l'utilisation obligatoire de pneus hiver, les conducteurs peuvent être conseillés de passer à leurs pneus hiver plus tôt pour s'assurer qu'ils sont bien préparés aux conditions hivernales.

