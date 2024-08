- Après l'opération, sa santé se prétend "exceptionnellement bonne".

Jessica Paszka-Haller (34) a récemment partagé une mise à jour sur Instagram suite à sa chirurgie vertébrale réussie. Le 21 août, elle a publié une photo d'hôpital avec la légende "Tout va bien."

Elle a ensuite exprimé sa gratitude sur l'histoire Instagram de son mari Johannes Haller (36), en disant : "Merci beaucoup pour tous les messages, les vœux et le soutien. J'étais ravie de recevoir tant de gentillesse !" Johannes a ajouté : "Jessica s'est réveillée il y a une heure, et le médecin nous a dit que l'opération s'est très bien passée. Elle aura un excellent résultat ! Elle envoie son amour et remercie tout le monde."

"La récupération de Jessica se passe très bien"

Johannes a mentionné que Jessica avait été traitée par un "spécialiste de la colonne vertébrale" dans une clinique de Cologne, où ils ont rencontré "des personnes incroyablement compétentes et merveilleuses". Dans environ une semaine, Jessica pourrait partager plus de détails sur l'évolution de son opération, mais pour l'instant, cela semble prometteur. "Jessica se remet bien, elle est encore un peu somnolente à cause de l'anesthésie, mais je suis un peu jaloux de son sommeil réparateur à venir", a écrit l'influenceur sur son profil Instagram.

Il semble que Jessica ait souffert de douleurs dorsales chroniques depuis longtemps, et l'opération devrait maintenant les soulager. Avant l'intervention, elle a ouvertement discuté de ses préoccupations et attentes concernant la fusion vertébrale (spondylodèse) sur ses plateformes de médias sociaux. Le but était de renforcer sa colonne vertébrale en fusionnant les vertèbres ensemble. La douleur provenait d'une vertèbre qui avait glissé et comprimait ses nerfs.

Jessica est devenue populaire en 2017 en tant que Jessica Paszka grâce à la quatrième saison de "Die Bachelorette" de RTL. Elle a choisi le musicien David Friedrich (34) comme partenaire lors de la finale, mais elle a rencontré son mari actuel, Johannes Haller, grâce à l'émission de rencontres, et ils sont devenus un couple en 2020. Ils se sont mariés à la fin de 2021 et ont accueilli leur fille Hailey-Su la même année.

La nouvelle de la chirurgie vertébrale réussie de Jessica a été largement partagée, et elle a remercié tout le monde pour leurs vœux et leur soutien sur Instagram. Avec l'opération qui s'est très bien passée, elle est maintenant sur la voie de la récupération et se réjouit de partager bientôt des mises à jour.

