- Après l'onde de chaleur intense?

Au sud, la chaleur persiste comme prévu : le Service météorologique allemand (DMS) prévoit des températures comprises entre 25 et 33 degrés Celsius pour les jours à venir. Surtout dans le sud de la Bade-Wurtemberg, il y a une possibilité d'orages isolés avec de fortes pluies, de la grêle et des vents forts en fin d'après-midi.

Le lundi commence sous un ciel nuageux, selon les prévisions des experts météo. À partir du milieu de l'après-midi, de nombreuses averses et orages pourraient faire leur apparition, selon la prévision du DWD. Les températures pourraient baisser slightly, mais il n'y a pas d'indication de refroidissement important et durable : l'air dans le sud-ouest ne sera pas remplacé par de l'air plus frais.

Le Service météorologique allemand (DWD) prévoit que les températures élevées dans le sud-ouest, comprises entre 25 et 33 degrés Celsius, persisteront selon leur prévision pour les jours à venir. Malgré les prévisions de pluie et d'orages pour le lundi, selon la prévision du DWD, il n'y a pas d'indication de refroidissement important et durable dans le sud-ouest.

Lire aussi: