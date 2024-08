- Après l'interruption de l'aéroport, attaquez la dernière génération.

Suite à la perturbation à l'aéroport de Francfort il y a deux semaines, le parquet de Francfort a lancé des perquisitions dans les appartements de membres du groupe climatique "Letzte Generation" et a prélevé des échantillons d'ADN. Huit suspects âgés de 20 à 44 ans ont été touchés, résidant en Bade-Wurtemberg, à Berlin, en Saxe et en Saxe-Anhalt. Ils auraient pénétré sur le tarmac à 4h45 le 25 juillet, un individu se collant à la clôture endommagée et les autres à divers points sur le tarmac. Ils ont été arrêtés ce jour-là et finalement relâchés.

Échantillons d'ADN pour comparaison de traces

Selon le groupe climatique, les appartements de manifestants pacifiques ont été perquisitionnés. La police a fait irruption sur les lieux aux alentours de 6h30. L'action au glu sur les pistes a temporairement arrêté les opérations de l'aéroport. Les échantillons d'ADN sont apparemment utilisés par le parquet pour les comparer avec les traces prélevées sur les lieux du crime. Aucun autre détail n'a été fourni en raison de l'enquête en cours.

D'après des cercles de sécurité, "des acteurs d'extrême gauche essaient de plus en plus d'influencer les groupes de protection du climat, de les rendre réceptifs à leurs objectifs inconstitutionnels et d'introduire leurs narratifs, schémas d'interprétation et modèles d'action dans divers groupes climatiques". Des extrémistes de gauche violents chercheraient allegedly à escalader délibérément les manifestations pour le climat en essayant d'établir le sabotage de l'infrastructure critique comme unesupposée forme légitime d'action.

Berlin nommée comme point chaud

**Alors que l'Office fédéral pour la protection de la Constitution n'a actuellement "pas de preuves suffisantes pour un délit constitutionnel" concernant "Letzte Generation", il évalue en continu le développement et les actions du groupe. Berlin compte le plus grand nombre connu d'activistes (283), suivi par le Bade-Wurtemberg (183), la Bavière (122), la Basse-Saxe (117) et la Rhénanie-du-Nord-Westphalie (106). De nombreux

Lire aussi: