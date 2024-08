- Après l'intensité, il y a une légère diminution de la température.

Suite à un vendredi particulièrement chaud, les températures à Berlin et dans le Brandebourg sont prévues en baisse progressive pour les jours à venir. Vendredi, les températures ont atteint 31 à 32 degrés Celsius dans la Niederlausitz, le pic de la région, tandis que le nord du Brandebourg a connu des températures allant de 28 à 30 degrés, selon les informations du service météorologique allemand du samedi.

Par rapport aux données des décennies précédentes, le porte-parole a noté que les températures élevées de vendredi étaient seulement de quelques degrés supérieures aux valeurs maximales habituelles pour Berlin et le Brandebourg.

Selon le service météorologique, les prochains jours seront marked by a gradual cooling trend: today, temperatures in Niederlausitz will reach a max of 31 degrees, in Prignitz up to 24 degrees, and around 27 degrees in Berlin. Persistent showers are expected to continue until tomorrow.

Dimanche, surtout dans les régions sud-est du Brandebourg, pourrait être marked by thunderstorms, heavy downpours, and severe weather conditions. Expect temperatures of 21 degrees in Prignitz, 27 degrees in Niederlausitz, and 25 degrees in Berlin. On Monday, the highest temperature will only be around 24 degrees.

La prévision météorologique indique une baisse des températures après la vague de chaleur, avec Berlin s'attendant à des températures d'environ 27 degrés ce jour-là. Selon la prévision, la tendance au refroidissement se poursuivra, avec des températures à Berlin probablement seulement de 24 degrés le lundi.

