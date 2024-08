- Après l'incident, un homme de 32 ans est tué après avoir été heurté par un véhicule.

Un homme de 32 ans a trouvé la mort sur le coup après être sorti de sa voiture sur l'A63, heurté par un autre véhicule. Cet événement tragique s'est produit quelque part entre Goellheim et Winnweiler, dans le district de Donnersberg. L'homme a subi de graves blessures. Les occupants du véhicule qui tractait une remorque ont également été blessés et ont été transportés à l'hôpital. Deux hélicoptères, un de secours et un de police, ont été appelés en renfort. La circulation a été temporairement interrompue en direction de Kaiserslautern pendant que les investigations se déroulaient. Un expert a été chargé d'analyser les lieux.

L'accident sur l'A63 a entraîné de graves blessures pour l'homme de 32 ans et les occupants du véhicule tractant une remorque. Suite à l'accident, plusieurs mesures ont été prises, notamment l'appel de deux hélicoptères et l'interruption temporaire de la circulation.

Lire aussi: