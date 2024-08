Après l'incident, le père de Yamal exprime sa profonde gratitude à ses sauveurs.

Deux jours après l'agression au couteau contre Lamine Yamal, son père quitte l'hôpital. Mounir Nasraoui s'en sort avec des blessures légères et exprime sa reconnaissance envers ses sauveurs. Notamment, un policier mérite des éloges.

Le patriarche de l'équipe championne de la Coupe d'Europe de football espagnole, Lamine Yamal, blessé dans une agression au couteau, a été libéré de l'hôpital. Mounir Nasraoui a exprimé sa gratitude envers ses amis et la police sur Instagram. Il a particulièrement remercié "le policier qui a traité la blessure qui saignait le plus" : "Il m'a tenu la main et n'a pas lâché pour m'empêcher de perdre connaissance."

Jeudi, au total, quatre personnes ont été arrêtées pour leur supposée implication dans l'incident. Le père de Yamal a été poignardé dans un parking de la ville catalane de Mataró, à environ 30 kilomètres au nord de Barcelone. Les suspects sont accusés de tentative de meurtre.

Nasraoui aurait subi deux coups de couteau dans l'abdomen et un dans la poitrine. En raison d'une importante perte de sang, il a été transporté à l'hôpital de Badalona, une banlieue de Barcelone, dans un état critique et admis initialement en soins intensifs. Yamal a rendu visite à son père à l'hôpital jeudi.

Selon les informations du journal espagnol "La Vanguardia", l'incident a suivi une dispute dans l'après-midi dans le quartier de Rocafonda de Yamal. Un enfant aurait aspergé d'eau Nasraoui depuis un balcon, ce qui aurait entraîné une bagarre que la police a dû intervenir. "La Vanguardia" a rapporté, citant la police, que Nasraoui a affirmé que les individus impliqués avaient "tendu un piège" contre lui. Ils l'auraient invité dans un parking sous prétexte d'une trêve, où ils l'ont attaqué sans avertissement. Le mobile de l'attaque reste inconnu.

Yamal, qui joue pour le FC Barcelone, a remporté le championnat avec l'équipe nationale espagnole lors du Championnat d'Europe. Il a grandi à Rocafonda, un quartier de Mataró principalement peuplé d'immigrants d'Afrique. Son père est marocain et sa mère est équato-guinéenne. Pour de nombreux jeunes de Rocafonda, le jeune Yamal de 17 ans est un modèle inspirant. Le FC Barcelone a publié une photo de Yamal avec des émojis de biceps et de cœur sur Twitter.

