- Après l'incident de Vuskovic, HSV se demande: " Mario pourrait-il maintenir sa position? "

Steffen Baumgart était sans voix. La suspension affirmative pour dopage infligée au footballeur Mario Vuskovic a eu un impact significatif sur le HSV et son manager. "C'est difficile pour moi de communiquer et de trouver les mots justes ici," a déclaré le quinquagénaire. "Cela influence naturellement tout le monde," a-t-il ajouté.

Le mardi, le Tribunal arbitral du sport (TAS) a rendu une décision dans l'affaire de Vuskovic. Les juges sportifs ont rejeté les appels de l'Agence nationale anti-dopage (NADA) et de l'Agence mondiale anti-dopage (AMA) et ont prolongé la peine de Vuskovic à quatre ans. Le défenseur central purgera sa suspension jusqu'à l'automne 2026.

Le HSV continue de soutenir Vuskovic

Le match contre le promu Preußen Münster samedi (13h00 CET/Sky) est passé au second plan pour le HSV. Le club se concentre sur le message suivant : son soutien à Vuskovic reste inébranlable. "Nous ne laisserons pas tomber Mario," a déclaré le directeur sportif Stefan Kuntz dans une interview avec le club. "Au fond, il s'agit du jeune homme," a confirmé l'entraîneur Baumgart.

Cependant, ce soutien pourrait être mis à l'épreuve. Un récent rapport du "Hamburger Abendblatt" suggère que le HSV pourrait résilier le contrat de Vuskovic. La raison est une soi-disant obligation de gestion de la richesse. Le club pourrait potentiellement se mettre en danger en continuant de payer le salaire de Vuskovic, car il ne remplit pas son rôle réel. De plus, le club pourrait examiner les éventuelles réclamations pour dommages-intérêts contre Vuskovic.

Le membre du conseil d'administration Huwer : "Situation compliquée"

Le membre du conseil d'administration Eric Huwer a déclaré dans l'interview que des décisions hâtives ne devaient pas être prises dans une situation aussi complexe. "Nous devons reconnaître que l'appel de Mario au TAS a échoué et que les possibilités d'actions légales supplémentaires sont très limitées."

Initialement, le club prévoit d'attendre une révision du verdict par les avocats de Vuskovic avant de prendre une décision sur les prochaines étapes. "Mario était, est et reste un membre important de notre famille du HSV," a clarifié Huwer.

Vuskovic, qui avait été suspendu par le tribunal sportif allemand l'an dernier pour deux ans pour avoir utilisé l'agent dopant EPO avec effet rétroactif au 15 novembre 2022, a exprimé ses vues sur les réseaux sociaux après le verdict. Il a une fois de plus affirmé son innocence. "Il semble que nous vivions dans un monde où la réalité et la justice ne comptent plus," a écrit le jeune homme de 22 ans sur Instagram. "Je n'ai rien fait de mal et je ne cesserai de me battre jusqu'à ce que j'aie prouvé mon innocence," a-t-il déclaré.

Le club est resté en contact avec le défenseur depuis sa suspension. Des marques de solidarité répétées ont été affichées par le club et les coéquipiers.

Le directeur sportif Stefan Kuntz a annoncé la mauvaise nouvelle aux professionnels du HSV mardi. "Les joueurs étaient tout aussi surpris que nous, l'ambiance est tombée à zéro en un instant," a déclaré Kuntz dans l'interview du club.

Baumgart a décrit les jours suivants comme un "montagne russe émotionnelle". Kuntz espère un "coup de pouce motivational" pour l'équipe malgré l'atmosphère tendue avant le match contre Münster.

Au cours des dernières années, le poste de défenseur central a souvent été un point faible pour le HSV. Il reste à voir si le club, qui avait escompté un acquittement et voulait garder une place dans l'équipe pour Vuskovic, présentera un nouveau joueur à ce poste avant la date limite de transfert vendredi. Baumgart a confirmé son intention d'engager un autre joueur : "Il est facile d'imaginer que nous sommes en train d'envisager ce poste," a déclaré l'entraîneur.

Lire aussi: