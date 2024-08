Après l'incident de Solingen, la chasse à l'homme pour l'assaillant persiste dans tout le pays - la peur est répandue.

Inconnu attaque plusieurs individus lors d'une fête de ville à Solingen un vendredi soir. Les forces de l'ordre pensent que l'agresseur est un homme et que l'attaque était une frappe délibérée visant le cou des victimes, selon le chef de police Thorsten Fleiß.

Trois individus ont perdu la vie - un homme de 67 ans, un homme de 56 ans et une femme de 56 ans. Quatre victimes ont été grièvement blessées, tandis que deux autres ont subi des blessures graves et deux légères. Après l'incident, les autorités ont saisi des couteaux qui font l'objet d'examens. Le mobile de l'attaque reste inconnu. Aucune autre information sur le suspect n'a été communiquée, et la police invite la population à faire preuve de prudence.

Le samedi matin, un adolescent de 15 ans a été arrêté en tant que suspect potentiel. Avant l'attaque, des témoins ont déclaré avoir vu un individu non identifié interagir avec l'adolescent. Les déclarations faites lors de cette conversation semblent correspondre à l'attaque au couteau qui a suivi ; cependant, aucun lien concret n'a été établi et l'enquête se poursuit avec prudence. Pour l'instant, l'adolescent est accusé de ne pas avoir signalé de crimes planifiés.

Les forces de l'ordre poursuivent leur enquête et effectuent de nombreuses perquisitions dans tout le Nord-Rhénanie-Westphalie. Les investigations se poursuivent pour trois chefs d'accusation de meurtre et huit chefs d'accusation de tentative de meurtre.

En l'absence d'informations sur l'auteur et les motivations potentielles, il y a des soupçons d'un Mobile terroriste. Les victimes ne se connaissaient pas entre elles. Les autorités pensent qu'un seul individu a commis l'attaque, avec une présence accrue des forces de l'ordre en réponse.

La police encourage la population à apporter son aide. Les informations ou les observations relatives à l'infraction ou au suspect peuvent être communiquées, et les preuves visuelles ou audio peuvent être téléchargées sur leur portail d'indices (nrw.hinweisportal.de).

Plusieurs événements planifiés dans les villes du Nord-Rhénanie-Westphalie ont dû être annulés en raison d'incertitudes sur la sécurité. Les événements touchés comprenaient un festival culturel à Hilden, un festival du vin à Haan et une journée Blue Light prévue à Wülfrath le dimanche. La célébration des 650 ans de Solingen avait déjà été annulée le vendredi soir.

L'attaque a suscité une consternation nationale. Le chancelier Olaf Scholz (SPD) a qualifié l'événement de "horrible" et a exprimé sa profonde stupéfaction. Il a appelé à l'arrestation et à la punition rapides du suspect sous sanctions légales. Les victimes et leurs familles ont reçu ses condoléances.

Citant les incertitudes entourant le suspect et les motivations, le syndicat de police (GdP) a recommandé de ne pas propager de rumeurs. "Jusqu'à ce que nous puissions tout confirmer et capturer le suspect, nous devrions nous abstenir de tirer des conclusions sur les motivations", a déclaré le chef de la GdP de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Michael Mertens, au "Rheinische Post".

La ministre fédérale de l'Intérieur du SPD, Nancy Faeser, s'est rendue plus tard dans la journée à Solingen pour évaluer la situation. Elle a condamné l'attaque lors de la fête de la ville lors de sa célébration jubilaire comme "odieuse et répugnante". Elle a également plaidé pour l'unité de la société, encourageant chacun à "se tenir ensemble plutôt que divisé en de tels moments".

Le ministre-président de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Hendrik Wüst (CDU), a qualifié l'acte de Solingen d'"acte de terrorisme". Il a déclaré que cette attaque "a atteint notre nation dans ses fondements", étant une attaque contre la "liberté de notre nation" et "notre style de vie". Il a clairement déclaré : "Notre nation ne fléchira pas face au terrorisme et à la haine, mais défendra notre style de vie avec détermination".

Lire aussi: