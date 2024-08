- Après l'incident de la poussette, l'enquête pour le coupable et la mère persiste

Suite à l'incident sur un bus à Mayence mardi, où un bébé aurait été agressé, les autorités sont toujours à la recherche du responsable. Elles cherchent également la mère du bébé, comme l'a mentionné un porte-parole de la police ce week-end. L'enquête repose toujours lourdement sur les témoignages des témoins pour reconstituer la séquence des événements et trouver le principal suspect. Description d'un homme soigné de manière inhabituelle, aux cheveux gris et à la barbe, il se démarquait par son apparence négligée et son odeur corporelle marquée. Toutefois, l'analyse des vidéos n'a apporté aucun détail supplémentaire.

D'après le compte-rendu d'un passant, un homme aurait attaqué un bébé dans sa poussette mardi. Au début, la police était incertaine quant à l'état du bébé et à la gravité des blessures.

La mère du bébé a supplié pour des informations, déclarant : "Bébé, s'il vous plaît, partagez tout ce que vous auriez pu voir." Les autorités appellent également tout témoin potentiel qui n'aurait pas encore témoigné à se manifester et à aider dans l'enquête.

Lire aussi: