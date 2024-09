- Après l'incendie du bus impliquant l'électricité, les opérations ferroviaires dans la région nord se poursuivent sans interruption.

Après un incendie impliquant un bus électrique à la gare d'Elmshorn, les opérations de train dans la région nord ont été rétablies à leur état normal. La ligne Hamburg à Westerland (Sylt) est maintenant desservie à la fois par des trains longue distance et régionaux, selon un représentant de Deutsche Bahn.

L'après-midi de mardi, certains trains longue distance pour Sylt ont repris leur service. Depuis mardi matin, la ligne RE6 fonctionne régulièrement entre Hambourg et Sylt. Les trains sur la Nordbahn utilisent à nouveau la voie directe entre Hambourg et Itzehoe, évitant ainsi aux passagers de changer pour des trains navettes à Elmshorn.

La ligne Hamburg à Neumünster a été rouverte mardi matin, permettant aux trains longue distance et régionaux (RE7 et RE70) de continuer jusqu'à Kiel. Le service de bus de substitution via l'aéroport de Hambourg a été supprimé.

L'incident s'est produit jeudi lorsqu'un bus électrique municipal s'est coincé sous un pont ferroviaire à Elmshorn et a pris feu, entraînant une panne de la signalisation et la perturbation de centaines de connexions de train.

Depuis la résolution du problème de signalisation, d'autres options de transport, telles que les bus locaux ou les remplaçants, ne sont plus nécessaires.

