Après l'explosion d'un engin explosif devant la fenêtre de la chambre d'un enfant à Langenhagen près de Hanovre, une femme de 43 ans a avoué le crime au début du procès. Elle a affirmé que la personne habitant l'appartement était en couple avec son ancien partenaire, déclarant qu'elle se sentait déçue et blessée dans son orgueil. Elle était également ivre à ce moment-là. La défenderesse est accusée d'avoir lancé l'engin explosif sur le balcon de l'appartement le soir de Noël de l'année dernière.

Selon l'accusation, la femme polonaise a mis en danger de manière irresponsable des vies humaines. L'engin a explosé sur le rebord de la fenêtre devant la chambre d'une petite fille de trois ans. L'enfant qui dormait a été projetée hors de son lit par l'onde de choc mais est restée indemne physiquement. La mère a subi un choc. Les fenêtres et la chambre de l'enfant ont été détruites, et le bâtiment a subi des dommages importants.

La femme est accusée de déclenchement d'explosion, de violation de la loi sur les explosifs, de coups et blessures, et de dommages matériels. Selon un porte-parole du tribunal, la peine pour ces crimes peut aller de un à 15 ans, mais le Amtsgericht ne peut prononcer des peines allant jusqu'à quatre ans.

La défenderesse a déclaré qu'elle se sentait submergée et souffrait de dépression. Elle a affirmé qu'elle avait bu de la liqueur avec l'ami de son fils et avait fini par être si ivre qu'elle s'est rendue à l'appartement de sa rivale perçue et a lancé l'engin sur le balcon : "C'était une décision impulsive." Cependant, elle a insisté : "Je ne voulais blesser personne." Elle a affirmé qu'elle voulait offrir un "cadeau d'adieu" à son ancien partenaire.

La résidente de 40 ans de l'appartement endommagé a témoigné avoir reçu des menaces de la défenderesse, malgré le fait qu'elle n'était pas impliquée avec l'ex-partenaire de la défenderesse à l'époque.

En mars 2023, un petit engin avait déjà été lancé contre sa fenêtre, causant des dommages mineurs. Le soir de Noël 2023, elle a entendu une détonation forte, la porte du balcon était détruite, et la chambre de sa fille était pleine d'éclats - la petite fille de trois ans a été projetée hors de son lit. "Je croyais que mon enfant était morte." La fille était initialement inerte mais indemne.

Trois jours de procès ont été prévus pour le procès. Le verdict pourrait être prononcé selon ce plan le 26 août.

