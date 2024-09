Après l'événement électoral en Thuringe, les groupes politiques anticipent des processus de formation de coalition complexes.

Les résultats récents des élections en Thuringe ont suscité un intérêt considérable en raison de la victoire écrasante de la branche thuringienne de l'AfD, classée comme extrémiste de droite par l'agence de renseignement intérieure, dirigée par Björn Höcke. Les résultats préliminaires ont montré une victoire claire avec 32,8 % pour l'AfD. La CDU a suivi de près avec 23,6 %, tandis que l'Alliance pour le progrès et la justice sociale (BSW) est arrivée troisième avec 15,8 %, le parti de gauche avec 13,1 % et le SPD avec un modeste 6,1 %.

Compte tenu du refus des autres partis de former des coalitions avec l'AfD, la CDU, le BSW et éventuellement un autre parti sont désormais engagés dans des discussions sur la formation de coalitions. Une coalition de trois partis CDU, BSW et SPD n'est pas viable, mais une coalition CDU, BSW et parti de gauche est envisageable. Alternativement, un gouvernement minoritaire dirigé par la CDU est également une option.

Cette situation pose des défis pour la CDU, qui a constamment opposé les collaborations avec le parti de gauche, ayant adopté une résolution d'incompatibilité en 2018. Les négociations de coalition sont encore plus polarisées par la demande du BSW d'inclure les questions de politique étrangère et de sécurité dans les discussions.

Voigt a de nouveau commenté cette question lundi, déclarant : "La politique mondiale ne se fait pas en Thuringe." Cependant, il a également annoncé des réunions avec le BSW et le SPD, laissant entendre qu'ils chercheraient un terrain d'entente.

Le candidat principal du BSW, Wolf, a souligné à la radio allemande que la Thuringe doit envoyer un message clair en faveur de solutions diplomatiques au conflit russo-ukrainien et contre le déploiement controversé de missiles américains de moyenne portée en Allemagne.

Avant les élections de Thuringe et de Saxe, le chef du parti BSW, Sahra Wagenknecht, avait exigé le retrait des missiles américains d'Allemagne comme condition préalable à une coalition potentielle. La CDU s'est fermement opposée à cette proposition.

Lundi, Wagenknecht a confirmé à Berlin qu'elle s'attend à des prises de position claires des gouvernements régionaux sur les questions de politique étrangère. Elle a déclaré que ceux qui souhaitent former une coalition avec eux doivent également traiter avec elle. Cela inclut Voigt.

Malgré son absence de la table de négociation de la coalition, le responsable du BSW en Thuringe, Wolf, a confirmé à la radio allemande que Berlin coordonnerait avec la Thuringe. Wolf a également reconnu que la situation en Thuringe après les élections est complexe, mais que le BSW la gère de manière responsable.

Le parti de gauche et le SPD en Thuringe considèrent la CDU et le BSW comme ayant le mandat de gouverner. La responsable du parti de gauche en Thuringe, Ulrike Grande-Röthig, a déclaré à Berlin que les autres partis évalueront les offres. Elle a également

