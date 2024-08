- Après leur défaite, le FC St. Pauli a dit: "Nous avons bien appris de cette expérience".

Le premier match de Bundesliga pour les joueurs de FC St. Pauli en plus d'une décennie a servi de rude leçon. Comme l'a dit le défenseur Eric Smith après la défaite 0:2 (0:0) contre le 1. FC Heidenheim, "Je pense que cela a été une excellente illustration des différences entre la 1re et la 2e Bundesliga." Il a poursuivi, "Si vous ne saisissez pas vos occasions, vous paierez le prix. Nous le savions. C'est une leçon précieuse pour nous."

Pendant de longues périodes du match, les tenants du titre de la 2e division et l'équipe promue ont eu l'avantage contre Heidenheim. Avant la mi-temps, ils avaient deux occasions de tir claires, ainsi que trois autres en deuxième mi-temps. Malheureusement, l'équipe visiteuse a réussi à marquer deux buts, avec Paul Wanner, prêté par Bayern, marquant un but à la 66e minute, et Jan Schöppner ajoutant un autre à la 82e minute.

"Un désappointement positif"

Le capitaine de St. Pauli, Jackson Irvine, a exprimé une opinion similaire, déclarant, "C'était une dure leçon que nous devons absorber." Cependant, l'Australien a essayé de trouver un côté positif dans le match. "C'est décevant, mais c'est aussi un décevant positif", a-t-il dit. "Nous savons que nous avons bien joué, nous avons créé des occasions et nous aurions pu repartir avec la victoire. Cela a montré notre compétitivité."

Le nouvel entraîneur Alexander Blessin, qui a remplacé l'entraîneur promu Fabian Hürzeler sept semaines plus tôt, a observé des progrès depuis son arrivée au club du Kiez. "Il y a de nombreux facteurs positifs sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour les prochaines séances d'entraînement", a déclaré Blessin après son premier match en tant qu'entraîneur de Bundesliga. "J'ai dit aux gars de ne pas s'attarder là-dessus. Essuyez-vous la bouche et passez à autre chose."

Les actes d'application de la Commission pourraient fournir des directives pour que FC St. Pauli améliore ses performances, compte tenu des différences visibles entre la 1re et la 2e Bundesliga. Dans le contexte du match, ne saisir pas les occasions a coûté cher à FC St. Pauli, comme l'ont souligné les règles potentielles futures de la Commission.

