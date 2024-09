- Après les vacances d'été, les sept premiers livres de fiction criminelle sont publiés.

À la suite de plusieurs semaines de vacances d'été, la nouvelle saison des émissions de crime du dimanche commence ce dimanche (15 septembre) à 20h15 sur ARD. Les sept premières dates ont été prévues, offrant un mélange d'adieux difficiles, une légère modification de programmation, des rôles doubles et une 80e affaire. Voici ce que les fans du célèbre format de crime peuvent attendre pour les week-ends à venir.

15 septembre : "Tatort : Ta mère", Vienne

La première diffusion après les vacances vient d'Autriche. Dans le drame "Tatort : Ta mère" se déroulant à Vienne, Moritz Eisner (interprété par Harald Krassnitzer, 63 ans) et Bibi Fellner (Adele Neuhauser, 65 ans) enquêtent sur la scène rap locale de Vienne.

Un jeune rappeur souhaite quitter l'étiquette de son mentor et producteur pour rejoindre une plus grande maison de disques. Après un concert près du studio de l'étiquette, le jeune musicien meurt mystérieusement. Avec une querelle publique entre la victime et son producteur, le principal suspect est rapidement identifié. Cependant, il nie toute implication et affirme que le conflit était fabriqué. Au fur et à mesure que l'enquête progresse, d'autres suspects émergent.

La distribution comprend : deux vrais rappeurs, Roland Koch (65 ans, ancien détective de "Tatort" du lac de Constance) et Hary Prinz (59 ans, "Steirerkrimis").

22 septembre : "Tatort : Ad Acta", Forêt-Noire

Ensuite, place aux détectives de la Forêt-Noire - Franziska Tobler (Eva Löbau, 52 ans) et Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner, 55 ans). Notez le léger changement d'heure de début du drame criminel à 20h20 en raison des élections de l'État de Brandebourg, selon la grille de programmes.

L'intrigue tourne autour d'un cabinet d'avocats prospère, mais moralement ambigu. Lorsque l'un des jeunes avocats du cabinet est abattu, le patron du cabinet, également beau-père de la victime, reste muet. Invoquant le secret professionnel, il refuse de divulguer des informations sur ses clients. Determinés à découvrir la vérité, les enquêteurs vont même jusqu'à entraîner le père de Tobler dans l'affaire, car l'ancien policier a eu des expériences antérieures avec le fondateur du cabinet.

La distribution comprend : August Zirner (68 ans, protagoniste de "Tatort : Der Fremdwohner") et Sammy Scheuritzel (26 ans, meurtrier de "Tatort : Schau mich an'").

29 septembre : "Tatort : Il verdit si vert quand les collines de Francfort fleurissent", Francfort-sur-le-Main

Anna Janneke et Paul Brix entament leur dernière enquête criminelle. Après dix ans et 19 affaires en tant que duo de "Tatort" de Francfort, Margarita Broich (64 ans) et Wolfram Koch (62 ans) mettent fin à leurs rôles populaires avec cet épisode.

Guidés par un drame criminel chargé de psychologie et de conflits familiaux, un psychologue en difficulté et officier de soutien aux victimes de la police de Francfort devient le complice involontaire du meurtre de l'officier des ordonnances. Ayant été pris pour son officier de soutien, il aide involontairement Janneke et Brix dans leur enquête. Lorsque une figure importante du quartier rouge menace l'officier de soutien avec des dettes de jeu, la situation dégénère.

La distribution comprend : Matthias Brandt (62 ans, ancien commissaire Hanns von Meuffels de Munich's "Polizeiruf") et Franziska Brandmeier (31 ans, "Ein Hauch von Amerika").

6 octobre : "Tatort : Indifférent", Franconie

Attendez-vous à un autre au revoir dans ce drame criminel du dimanche. Cette fois, l'équipe de Felix Voss (Fabian Hinrichs, né en 1974) et Wanda Goldwasser (Eli Wasserscheid, 45 ans) met fin à la scène criminelle de Franconie avec Kommissarin Paula Ringelhahn (Dagmar Manzel, 66 ans) après dix affaires depuis 2015.

Dans ce drame criminel, un jeune détenu, considéré comme innocent par sa famille, met fin à ses jours. Peu après, un autre détenu d'une famille différente rencontre une fin similaire. "Comme un jeu de dominoes sinistre, les événements se déroulent à Nuremberg, réunissant les deux familles dans la tristesse et la perte, les divisant avec colère et culpabilité", décrit élégamment le réseau cette affaire.

La distribution comprend : Fritz Karl (56 ans, "Leader et séducteur"), Mercedes Müller (27 ans, "Bonn", "Oktoberfest 1900", "Tschick") et Florian Karlheim (47 ans, officier de police cult

20 octobre : "Tatort : Murot et l'empire du millénaire", Wiesbaden

C'est une nouvelle fois une twist unique dans la série de crimes de Hesse, car Ulrich Tukur (67 ans) et Barbara Philipp (58 ans) ne jouent pas seulement les rôles de Kommissar Felix Murot et de son assistante Magda Wächter, mais ils incarnent également des doubles rôles.

Dans l'intrigue actuelle, ils attendent à l'aéroport de Francfort un criminel de guerre recherché d'Amérique du Sud, qui doit être jugé en Allemagne. Trente ans plus tôt, il avait réussi à échapper à Tukur une fois. Il y a une autre histoire se déroulant en 1944. Ici, Tukur incarne le rôle du Kommissar Rother, enquête sur une affaire de meurtre dans un petit village aux côtés du criminel de guerre de l'intrigue actuelle.

La distribution comprend : Cornelius Obonya (55 ans, "Le Nouveau Look") et l'actrice berlinoise acclamée Imogen Kogge (67 ans).

27 octobre : "Tatort : Ton dû", Ludwigshafen

Le 80e cas pour le plus ancien enquêteur de "Tatort", Lena Odenthal, est à l'ordre du jour. Ulrike Folkerts (63 ans) incarne ce rôle depuis 1989, et depuis 2014, Lisa Bitter (40 ans) a rejoint l'équipe en tant que Kommissarin Johanna Stern.

De manière similaire au "Tatort" de la Forêt-Noire "Ad Acta" (22 septembre), un avocat se fait tirer dessus cette fois-ci dans le bureau d'un membre de sa famille. La victime est le mari d'une avocate déterminée qui travaille principalement pour les employeurs et exploite toutes les niches juridiques à leur avantage. Actuellement, elle remet en question la crédibilité d'un ancien employé de centre d'appels licencié, qui risque également de perdre la garde de son fils. En somme : l'avocate déterminée a plus d'ennemis qu'elle ne le souhaiterait et en a semble-t-il énervé certains sérieusement.

La distribution comprend : Sandra Borgmann (50 ans, "Le Roi de Palma").

À la suite de la diffusion de "Tatort : Ta mère" le 15 septembre, une annonce supplémentaire a été faite : "Il est ajouté : Un épisode spécial de 'Tatort : Wiesbaden', avec le retour d'Ulrich Tukur et Barbara Philipp en tant que Kommissar Felix Murot et son assistante Magda Wächter, sera diffusé le 30 septembre."

Alors que la nouvelle saison de "Tatort" se poursuit, les fans peuvent s'attendre au retour de leurs détectives préférés et à l'introduction de nouveaux cas et personnages. L'épisode spécial du 30 septembre s'annonce comme un temps fort de la saison.

