- Après les tempêtes, seulement une chaleur modérée.

À la suite des intempéries de la nuit dernière, il fait maintenant agréablement chaud à Berlin et dans le Brandebourg, avec des températures maximales prévues entre 23 et 25 degrés. Au cours de la journée, nous aurons un mélange de soleil et de nuages, restant principalement sec. Vers la deuxième moitié de la nuit, le ciel se couvrira progressivement à partir de l'ouest, refroidissant jusqu'à 15 à 11 degrés.

Vendredi, de la pluie traversera la région, avec des averses plus fortes prévues au nord. Le ciel deviendra de plus en plus nuageux. Les températures maximales varieront de 24 degrés près de la frontière du Mecklembourg-Poméranie occidentale à 27 degrés dans la Niederlausitz. Les vents seront modérés, avec des rafales occasionnelles fortes. De la pluie est prévue pendant la nuit de vendredi à samedi, avec des températures descendant à 17 à 14 degrés.

Le week-end commence avec une couverture nuageuse variable. Des averses sont possibles samedi. Les températures atteindront 24 degrés dans la Prignitz et 27 degrés au sud du Brandebourg. Les vents seront légers à modérés, avec des rafales occasionnelles fortes.

Malgré la pluie et les averses fortes prévues vendredi, le DWD prévoit des vents modérés dans la région. Conformément aux prévisions du DWD, la partie sud du Brandebourg devrait atteindre des températures allant jusqu'à 27 degrés pendant le week-end.

