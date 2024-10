Le PDG de Briarcliff Movies, Tom Ortenberg, a révélé lors d'une conférence le mercredi à CNN que l'entreprise avait acquis les droits de distribution en salle pour un film prévu pour une sortie en salle début 2025.

Majors, connu pour ses rôles dans "Creed III" et "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" de Disney ainsi que la série Disney+ "Loki", incarnera un bodybuilder en herbe dans "Magazine", aux côtés de Haley Bennett.

Dans un communiqué, Ortenberg a déclaré : "‘Magazine Dreams’ offre une expérience émotionnelle brute, brisant les stéréotypes autour de l'ambition et de l'identité personnelle. La performance de Jonathan Majors en tant que Killian Maddox est appelée à laisser une marque indélébile en tant que l'une des performances les plus marquantes et transformatrices du cinéma moderne."

Briarcliff Movies est également responsable de la distribution de "The Trainee", un film qui retrace les aventures immobilières de Donald Trump à New York dans les années 1980. Le casting comprend Sebastian Stan dans le rôle de Trump, Jeremy Strong, acteur de "Succession", dans le rôle de Roy Cohn, et Maria Bakalova, nommée aux Oscars pour "Borat 2", dans le rôle d'Ivana Trump.

"Magazine Dreams" a été initialement acheté par Searchlight après avoir été acclamé au festival de Sundance. Sa date de sortie était prévue pour décembre, mais a été annulée quelques jours avant le procès de Majors.

Un jury de New York a déclaré Majors coupable d'agression et de harcèlement envers son ancienne petite amie lors d'une dispute domestique en décembre. Il a été condamné pour agression légère de troisième degré et une violation non criminelle de harcèlement.

Majors, qui avait plaidé non coupable de tous les chefs d'accusation, a été déclaré non coupable d'un chef d'accusation d'agression et d'un chef d'accusation d'harcèlement aggravé. Il a évité la prison et a été condamné à suivre un programme de prévention de la violence domestique en personne de 52 semaines.

Initialement, Majors était censé reprendre son personnage Marvel, avec "Avengers: The Kang Dynasty" et "Avengers: Secret Wars" comme titres. Cependant, Marvel a annoncé en juillet que "Kang Dynasty" avait été remplacé par "Avengers: Doomsday", avec le retour de Robert Downey Jr. dans l'MCU.

Le journaliste de CNN Dan Heching a contribué à ce reportage.

