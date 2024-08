- Après les pluies, les températures augmentent et l'humidité diminue.

En Hesse, selon les prévisions actuelles, le temps est un mélange, mais il devrait se réchauffer dans les jours à venir. Selon le Service météorologique allemand (DWD), le matin sera marqué par un jeu de soleil et de nuages, sans précipitations prévues et des températures oscillant entre 24 et 27 degrés Celsius. La nuit apportera des averses et des nuages.

Le mercredi verra une baisse des températures, avec des maximales de 19 à 23 degrés Celsius. À partir du jeudi, les précipitations ne sont pas prévues, avec des températures maximales de 24 à 27 degrés Celsius. Le vendredi marquera le début d'un week-end estival, avec un ciel clair et sans pluie, et des températures montant de 26 à 29 degrés Celsius.

Le mélange actuel de temps en Hesse pourrait inciter certains à prendre un parapluie, compte tenu de la possibilité d'averses la nuit. Cependant, les jours à venir devraient être significativement plus chauds, offrant ainsi une bienvenue accalmie après les températures plus fraîches.

