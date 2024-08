- Après les perturbations de l'aéroport, attaquez la dernière génération.

Suite à des perquisitions dans plusieurs aéroports en Allemagne, la police recherche également les domiciles d'activistes du climat du groupe Last Generation à Halle et Leipzig. La police des deux villes a confirmé cela sur demande.

Ils assistent la police et le parquet de Francfort, a déclaré la direction de la police de Leipzig, sans fournir plus de détails. L'association Last Generation a rapporté des perquisitions dans huit appartements à Berlin, Leipzig, Fribourg, Halle et Mannheim, où des échantillons d'ADN ont également été prélevés.

Selon le groupe climatique, les huit membres de Last Generation qui ont participé à une perturbation à l'aéroport de Francfort le 25 juillet sont visés par la perquisition. L'opération sur les pistes a temporairement mis fin aux activités de l'aéroport. Plus tôt, la police de Francfort avait rapporté que quatre hommes, deux femmes et deux personnes non binaires âgés de 20 à 44 ans avaient participé à l'action.

Last Generation : Le gouvernement construit les fondations de la vie en ruine

Les activistes réclament un contrat de sortie des combustibles fossiles d'ici 2030. Ils ont décrit les perquisitions actuelles comme une tentative d'intimidation qui "a des conséquences traumatiques pour les gens". "Cette approche est absurde, elle nous remplit de tristesse et d'inquiétude pour notre démocratie". Le gouvernement est accusé de construire les fondations de la vie en ruine.

Déjà en juin, la police et les procureurs ont perquisitionné Last Generation dans sept États fédéraux. Environ 170 officiers ont fouillé 15 appartements et locaux commerciaux, comme l'a annoncé à l'époque le parquet de Munich et l'Office criminel de Bavière. L'accusation est la formation ou le soutien d'une organisation criminelle.

