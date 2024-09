- Après les Jeux paralympiques, plusieurs apparitions prévues de Mockridge ont été annulées.

Suite à ses commentaires désobligeants envers les athlètes handicapés dans les sports, les organisateurs prennent leurs distances avec l'humoriste Luke Mockridge. Jusqu'à présent, six spectacles de sa tournée "Funny Times" prévus en Rhénanie-du-Nord-Westphalie ont été annulés. D'autres organisateurs discutent actuellement de la tenue de futurs spectacles de cet humoriste de 35 ans. La gestion de Mockridge n'a pas encore répondu aux demandes de commentaires.

Mockridge était censé commencer sa tournée jeudi en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, avec plus de 30 spectacles prévus en Allemagne et en Autriche jusqu'en novembre, dont beaucoup étaient déjà complets.

Cependant, certains organisateurs ont pris des mesures en réponse aux remarques très critiquées de Mockridge sur les athlètes handicapés. Les spectacles à Gelsenkirchen et Bonn, ainsi qu'un à Siegen et un à Mainz, ont été annulés par les organisateurs locaux. La vente de billets a été arrêtée à Rheine, dans la région de Münsterland, comme l'a confirmé le porte-parole de la mairie.

Critique sévère de l'industrie du divertissement

"Luke Mockridge manque de modestie envers les réalisations des Paralympiens et montre un mépris envers les personnes handicapées de tous types. Ses remarques sont offensantes et embarrassantes", a déclaré Emschertainment, un promoteur de spectacles basé à Gelsenkirchen, pour expliquer sa décision d'annuler les spectacles de Mockridge.

Récemment, le réseau de télévision Sat.1 avait retiré le jeu télévisé "What's in the Box?" prévu avec Mockridge, son porte-parole invoquant les remarques de l'humoriste qui ne correspondaient pas aux valeurs de Sat.1.

Les commentaires désobligeants de Mockridge proviennent du podcast "The Germans", qui a attiré plus d'attention juste avant la cérémonie de clôture des Paralympiques en août. Mockridge avait notamment déclaré : "Il y a des gens sans jambes et sans bras qu'on jette dans une piscine, et celui qui se noie en dernier a gagné."

Mockridge se rétracte

Face aux critiques, Mockridge a présenté ses excuses aux athlètes. "Bien sûr, il n'a jamais été dans mon intention de me moquer des personnes handicapées, surtout pendant ces Jeux Paralympiques inspirants", a-t-il écrit sur Instagram. Cependant, de nombreux téléspectateurs ont exprimé leur scepticisme quant au repentir de l'humoriste.

