Prochaines élections de l'Assemblée législative - Après les élections, Schweinsburg entamera des discussions avec toutes les parties concernées.

Avant les élections régionales en Thuringe, la veille du jour J, Martina Schweinsburg, l'administratrice du district de Greiz et candidate directe de l'CDU, a plaidé en faveur de discussions avec tous les partis, y compris l'AfD, la gauche et le BSW, après l'élection. "Il est important de parler avec tout le monde et ensuite de trouver un terrain d'entente. On verra comment se déroule l'élection", a déclaré Schweinsburg à "Bild" (samedi). À 65 ans, elle se présentera dimanche comme candidate directe dans la circonscription de Greiz I aux élections régionales.

Elle a expliqué à "Bild" qu'elle avait cette conviction depuis 1990 et a fait référence à l'ancien parti de gauche : "Vingt pour cent des électeurs ont voté pour le PDS lors de la première élection démocratique en Thuringe en 1990. On ne peut pas blâmer les électeurs pour cela. Les élections sont une responsabilité pour ceux qui sont au pouvoir pour s'aligner sur les résultats, pas sur la norme."

Schweinsburg : Les discussions n'équivalent pas à la collaboration

Elle a précisé à l'agence de presse allemande que les dialogues ouverts n'impliquaient pas nécessairement une collaboration. En particulier, elle n'a pas pu trouver de terrain d'entente avec l'AfD sur de nombreux sujets. Elle désapprouve les demandes de "remigration" de l'AfD : "Si on prend cela au sérieux, les hôpitaux devraient fermer, et les orchestres feraient face à des difficultés majeures", a déclaré Schweinsburg.

Lorsque les extrémistes de droite utilisent le terme "remigration", ils entendent généralement pousser un grand nombre de personnes d'origine étrangère à quitter le pays, même par des moyens coercitifs.

Selon les sondages, l'AfD est actuellement autour de 30 %, ce qui pourrait faire du parti, considéré comme clairement d'extrême droite par la protection constitutionnelle de Thuringe, la force la plus forte dans le prochain parlement régional. L'CDU, selon les sondages, est autour de 20 %.

Martina Schweinsburg, l'administratrice du district du comté de Greiz, siège dans la circonscription de Greiz I depuis de nombreuses années.

