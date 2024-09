- Après les élections, Rhine voit Merz gagner du terrain.

Le ministre-président de Hesse, Boris Rhein, estime que le dirigeant de la CDU, Friedrich Merz, tire profit des résultats des élections régionales en Saxe et en Thuringe. Lors d'un entretien avec le groupe de médias Funke, Merz a été interrogé sur la probabilité qu'il devienne chancelier : "En Saxe, la CDU est dominante, et en Thuringe, la politique sans nous n'est pas viable. C'est également une victoire importante pour notre président fédéral, Friedrich Merz."

Rhein a déclaré que sous la direction de Merz, la CDU avait utilisé son temps en opposition pour se forger une identité distincte et une agenda civique. "Cela renforce considérablement notre potentiel au-delà de 30 %.", a-t-il déclaré. Maintenant, a-t-il dit, il s'agit de renforcer encore plus ce potentiel.

Les dirigeants de la CDU et de la CSU, Merz et le ministre-président de Bavière, Markus Söder, ont convenu d'aborder la question dite de la "K" à la suite des élections régionales. Après les votes en Saxe et en Thuringe, le Brandebourg suit, avec des élections prévues le 22 septembre. Söder a clairement indiqué qu'il ne se représenterait pas, en raison de désaccords internes avant l'élection fédérale de 2021. Cependant, il a laissé la porte ouverte à cette possibilité si la CDU le lui demandait.

Rhein critique la coalition du trafic

Rhein a également critiqué le gouvernement fédéral actuel. "Les résultats des élections ont envoyé un message très clair : la coalition du trafic doit maintenant changer de cap, par exemple en matière de sécurité intérieure et de migration", a-t-il déclaré à la station de radio Hit Radio FFH. "Nous avons besoin d'un changement de politique migratoire. Il ne peut y avoir de 'business as usual'", a-t-il déclaré.

Rhein a été encore plus critique lors du petit-déjeuner politique au festival folklorique de Gillamoos à Abensberg, en Basse-Bavière. "Ce travail catastrophique, ce travail désastreux de la coalition du trafic à Berlin devient de plus en plus un problème politique", a-t-il déclaré. "Nous avons besoin de politiques convaincantes, nous avons besoin de politiques avec un profil", a déclaré Rhein. Ce que Markus Söder fait en Bavière, a-t-il déclaré, est exactly l'inverse de la coalition du trafic à Berlin. Il a accusé les Verts de vouloir un pays différent. "Cela fait une grande différence qui dirige le pays."

