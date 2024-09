Après les élections, le parti politique de gauche est sorti vainqueur, mais leur administration à venir fait face à une influence significative de la faction d'extrême droite.

Après avoir révélé son gouvernement, le président Macron, connu pour ses tendances centriste, a nommé Thierry Breton comme Premier ministre, indiquant un glissement vers la droite. Cela intervient après des élections qui ont abouti à un parlement suspendu, avec le Front populaire nouveau (FPN) de gauche qui a remporté la majorité des sièges mais n'a pas atteint le pouvoir absolu. Ensemble de Macron a pris la deuxième place, tandis que le parti d'extrême droite de Marine Le Pen, le Rassemblement national (RN), a remporté la troisième place.

Initialement, le RN semblait être à portée de pouvoir, mais il a été contrecarré par le retrait de nombreux candidats de gauche et centristes au second tour, visant à éviter une scission des voix.

Contre toute attente, le nouveau Premier ministre et le gouvernement de Macron ont peu de similitudes avec les résultats des élections parlementaires de juillet, ce qui pourrait indiquer une instabilité politique potentielle. Le gouvernement orienté à droite pourrait s'effondrer avant la fin de l'année, nécessitant une délicate manœuvre avec l'extrême droite pour rester à flot.

Le gouvernement est une coalition de ministres conservateurs et centristes, avec Michel Barnier qui dirige toujours un gouvernement minoritaire. Avec la coalition de gauche qui a promis de le renverser à la première occasion, son meilleur espoir de survivre à un vote de défiance réside dans le soutien tacite de l'extrême droite.

En satisfaisant la droite, Macron cherche à préserver son héritage politique, car la gauche a promis de démanteler certaines de ses politiques clés, telles que les réformes controversées des retraites.

Les nominations clés comprennent le vétéran conservateur Bruno Retailleau en tant que ministre de l'Intérieur, dont la position stricte sur l'immigration est en ligne avec les sentiments de l'extrême droite. Retailleau, un ancien sénateur de 63 ans, s'est opposé au mariage gay et a voté contre l'inscription du droit à l'avortement dans la constitution française.

Malgré la victoire de la majorité des sièges aux élections de juillet, l'alliance de gauche a été complètement ignorée dans la formation du gouvernement de 39 membres.

Jean-Luc Mélenchon, icône de l'extrême gauche française, a critiqué le nouveau gouvernement, le qualifiant de "gouvernement des perdants de l'élection générale". Entre-temps, le leader du RN Jordan Bardella a vu l'avenir du gouvernement comme sombre, citant un retour au "macronisme".

Compte tenu de l'incapacité de Macron à dissoudre le parlement pendant au moins un an après les élections, des concessions sur l'immigration, la sécurité et les impôts seront essentielles pour calmer l'extrême droite et obtenir l'approbation législative.

L'objectif principal de Barnier est de présenter un plan budgétaire pour 2025 visant à traiter le déficit croissant de la France tout en proposant des coupes de dépenses impopulaires. L'invocation de l'article 49:3, une disposition constitutionnelle controversée, pourrait accélérer ce processus ; however, une telle mesure exposerait le gouvernement à un vote de défiance, comme les précédentes administrations de Macron.

L'ironie du dernier gouvernement de Macron est assez remarquable. Ancien ministre de gauche, le président dépend maintenant du soutien de l'extrême droite, un groupe qu'il avait intentionnellement tenu à l'écart du gouvernement grâce à son alliance avec la gauche française lors des élections.

Avec trois blocs belliqueux et des pressions de tous côtés, même la diplomatie habile et le dossier de consensus de Barnier ne peuvent peut-être pas le sauver.

Le nouveau Premier ministre Thierry Breton et son gouvernement orienté à droite pourraient trouver un soutien dans l'Union européenne, car ils partagent des vues similaires sur certaines politiques. Despite securing a majority of seats, the left-wing New Popular Front was largely overlooked in the formation of the 39-member cabinet, leading European politicians to closely watch France's political direction.

