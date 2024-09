Après les élections finales en Thuringe, la rencontre prévue entre la CDU et la BSW avec le SPD est prévue cette semaine.

Avant d'entamer les négociations officielles, un représentant du CDU a communiqué aux médias à Erfurt. Au lieu de cela, ils ont mentionné des discussions informelles préliminaires que leur parti prévoit d'avoir avec le SPD et l'Alliance pour l'Avenir de l'Allemagne (AfD). Même la candidate principale de l'AfD, Katja Wolf, a confirmé que des rencontres auront lieu cette semaine. Elle a souligné l'importance de commencer ces discussions "le plus tôt possible" et a clarifié qu'il ne s'agit pas de discussions exploratoires.

L'établissement d'un gouvernement en Thuringe après l'élection d'État dimanche est un défi important en raison des rapports de majorité complexes. L'AfD, selon l'Office pour la protection de la Constitution de Thuringe, a une idéologie d'extrême droite, mais c'est de loin le parti le plus puissant. Le CDU a terminé deuxième, suivi de l'AfD et du Parti de la gauche. Heureusement, le SPD a réussi à obtenir un siège au Parlement de l'État, mais les Verts et le FDP ont échoué.

En conséquence, l'accent est mis sur la création d'une alliance entre le CDU, l'AfD et au moins un autre parti. Bien qu'une coalition CDU, AfD et SPD ne soit peut-être pas suffisante pour le nouveau Parlement de l'État, une alliance CDU, AfD et Parti de la gauche le serait. Malheureusement, le CDU n'est pas disposé à collaborer avec le Parti de la gauche en raison d'une résolution de non-conformité interne. Des réticences internes au sein du CDU contre une coalition avec l'AfD existent également.

