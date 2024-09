- Après les élections en Saxe, BSW s'attend à des réductions budgétaires en collaboration avec la CDU.

Après les élections régionales en Saxe, la recherche d'une alliance gouvernementale stable pour les cinq prochaines années commence. Le ministre-président Michael Kretschmer, figure la plus puissante de la CDU, n'exclut pas de collaborer avec l'Alliance Sahra Wagenknecht (BSW). "Je ne l'ai pas souhaité, mais je dois reconnaître les réalités", a déclaré le politique de la CDU lundi matin sur Deutschlandfunk. Mettre de côté les idéologies partisanes pour le bien du peuple de Saxe rendrait cela possible, a-t-il suggéré.

La Direction Nationale du BSW Trouve des Valeurs Communes avec la CDU de Saxe

La co-présidente du BSW, Amira Mohamed Ali, a même découvert des valeurs communes avec la CDU de Saxe sous Kretschmer. En ce qui concerne l'arrêt des livraisons d'armes à l'Ukraine et le refus de l'établissement de missiles américains à portée intermédiaire, elle a mentionné avoir observé des sentiments similaires de la part de Michael Kretschmer sur ZDF "Morning Magazine". "Nous verrons ce que donneront les pourparlers exploratoires", a-t-elle déclaré.

Kretschmer Conteste Cette Perspective Concernant les Missiles Américains

Michael Kretschmer a fermement contesté cette perspective concernant les missiles américains. L'Europe et l'Allemagne, a-t-il déclaré lundi, doivent se protéger. Comme ils ne peuvent pas atteindre l'autoprotection en Europe ou en tant que Allemands, ils ont besoin des Américains pour assurer cette sécurité. Il n'y a pas d'exception à la stationnement de missiles, un bouclier de défense, a-t-il affirmé.

Résultat Electoral Préliminaire

Selon le résultat préliminaire, la CDU est sortie en force avec 31,9 % des voix. L'AfD est arrivée deuxième avec 30,6 %, tandis que le BSW a réussi à obtenir 11,8 % et devrait jouer un rôle significatif dans la formation future du gouvernement. Le SPD a obtenu 7,3 %, et les Verts ont obtenu 5,1 %. Le parti de gauche a réussi à entrer au parlement régional avec 4,5 %, et une clause s'applique selon laquelle ils rejoignent le parlement selon leur deuxième résultat de vote, malgré le fait d'être en dessous du seuil de 5 %. Le taux de participation des électeurs était de 74,4 %.

L'AfD, classée par l'Office saxon de la protection de la Constitution comme étant sécuritairement d'extrême droite, aura 41 sièges au parlement régional (38), la CDU en aura 42 (45). Le BSW aura 15 membres du parlement. Le SPD aura 9 sièges (10), les Verts en auront 6 (12), et la Gauche également 6 (14). Les Votants libres, qui ont obtenu 2,3 %, sont représentés au parlement avec un membre qui a remporté un mandat direct. La coalition précédente de la CDU, des Verts et du SPD ne détient plus la majorité.

Le matin de lundi, les chefs de parti et secrétaires généraux des partis exprimeront leurs vues sur le résultat à Dresde. À Berlin, les candidats principaux commenteront également le résultat. Plusieurs partis ont prévu leurs premières réunions du conseil pour le soir.

Kretschmer : La Formation du Gouvernement Ne Sera Pas Facile

"Ce ne sera pas facile", a déclaré le ministre-président sortant Michael Kretschmer de la CDU dimanche au sujet de la recherche d'une nouvelle coalition. "Mais une chose est certaine : avec de nombreuses discussions et la volonté de faire quelque chose pour cette terre, il est possible de donner à la Saxe un gouvernement stable qui sert la terre et progresse avec humilité."

Le candidat principal de l'AfD de Saxe, Jörg Urban, a promis de continuer à faire pression sur le futur gouvernement régional en tant que parti d'opposition. "Nous ferons ce que nous avons fait pendant des années au parlement régional de Saxe : nous ferons avancer ce gouvernement."

L'Alliance Sahra Wagenknecht (BSW) a qualifié le résultat de "historique" et a clairement déclaré qu'elle ne serait pas disponible comme "stirrup-holder" pour le ministre-président actuel. "Avec nous, il n'y aura qu'un redémarrage. Nous ne serons pas les faiseurs de majorité", a déclaré la présidente du parti, Sabine Zimmermann, en regardant vers d'éventuelles discussions de coalition.

Le chef du SPD, Henning Homann, a décrit le résultat comme un succès. Après les élections, le SPD craignait pour son retour au parlement régional. "Nous avons constamment dit que c'était pour la Saxe", a-t-il souligné. Le SPD saxon veut se concentrer sur l'État libre, pas se perdre dans les discussions sur les questions politiques fédérales ou mondiales.

Selon la chef de file des Verts, Christin Furtenbacher, le résultat électoral n'est pas ce que mérite le peuple de Saxe. De nombreuses forces politiques ont tenté de pousser les Verts vers le bas de toutes leurs forces, a déclaré la présidente du groupe parlementaire, Franziska Schubert. "Et qu'est-ce que nous avons fait ? Nous sommes restés en haut."

Le chef du parti de gauche demande un redémarrage fondamental de son parti. Avant tout, le parti de gauche doit subir une revue approfondie des résultats. Sans les mandats directs gagnés, ils auraient disparu du parlement régional – pour la première fois dans un parlement régional d'Allemagne de l'Est depuis le début du siècle.

Le chef de file de l'État, Stefan Hartmann, a appelé à un redémarrage fondamental du parti. Avec leur entrée au parlement via la clause du mandat de base, la gauche a assuré que la continuation de la coalition actuelle de la CDU, des Verts et du SPD n'est plus possible - à moins que la coalition ne soit tolérée par la gauche.

Le politologue de Leipzig, Hendrik Träger, a considéré lundi soir un gouvernement minoritaire de la CDU et du SPD, toléré par le BSW, comme une option à considérer. "De tels formats de gouvernement sont courants, par exemple, dans les pays scandinaves. Il est donc judicieux de regarder au-delà de l'horizon allemand."

Analyste politique Johannes Kiess prévoit une situation complexe de partage du pouvoir en Saxe et en Thuringe. Le mouvement "anti-feu tricolore" de la CDU ajoute également à cette complexité. De plus, il y a un facteur flou et neuf avec le BSW. "Même si le BSW adopte une approche coopérative, la durée de leur participation est douteuse jusqu'aux élections nationales l'année prochaine", a déclaré Kiess à l'agence de presse allemande.

Le chercheur a déclaré : "L'AfD, ainsi que le BSW, pourraient tirer parti de l'atmosphère sociétale actuelle. D'un autre côté, les sphères de l'SPD et des Verts semblent moins enclines à agir. La CDU est encore loin de forger un partenariat avec un seul allié. Cela n'estcertainement pas un signal positif pour le paysage politique allemand."

Le soutien moyen pour la CDU en Saxe au cours des cinq dernières années est resté stable

Malgré le paysage politique changeant en Saxe, la CDU a maintenu un soutien moyen d'environ 31% dans les élections régionales au cours des cinq dernières années. Cette constance dans l'approbation des électeurs pour la CDU a été un facteur significatif de leur domination continue dans la région.

Le taux de participation des électeurs en Saxe est généralement élevé

Les élections en Saxe ont régulièrement enregistré un taux de participation élevé, avec une moyenne d'environ 74% pour les élections régionales au cours de la dernière décennie. Ce niveau élevé d'engagement de la population est un témoignage de l'importance qu'ils accordent à la politique locale et de leur désir de façonner l'avenir de leur région.

