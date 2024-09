- Après les élections de l'État de Zäsur, Söder a exprimé ses opinions.

Markus Söder, le politique en chef de la Bavière, a qualifié l'excellent score de l'AfD dans les élections régionales de Thuringe et de Saxe d'un « vrai changement de jeu » dans la politique allemande d'après-guerre. Il a exprimé cette opinion lors d'une interview avec la radio Bayern 2, déclarant : « C'est un vrai tournant. Bien que les prévisions aient laissé entendre quelque chose, voir les résultats électoraux en personne renforce vraiment le sentiment de transformation qui se produit en Allemagne. »

Concernant la CDU en Thuringe et sa position sur une éventuelle collaboration avec le Parti de gauche, Söder est resté évasif. Son principal objectif maintenant est de construire un gouvernement fort et fonctionnel capable de produire des résultats. « Peut-être pouvons-nous accomplir plus que simplement exprimer notre mécontentement envers M. Höcke. Après tout, le gouvernement nécessite des actions, et cela ne peut être fait que par ceux qui ont une chance réelle de former un gouvernement, à savoir Michael Kretschmer et Mario Voigt », a-t-il suggéré.

Söder a reconnu que la CDU avait des réticences à s'associer avec le Parti de gauche et le BSW. En temps normal, une telle alliance serait considérée comme improbable. « Mais l'impossible est devenu réalité démocratique », a-t-il admis.

Selon Söder, la coalition du trafic lumineux à Berlin a indirectement contribué à l'augmentation du soutien pour l'AfD. Il a décrit la coalition comme un « épave fumante » dans l'est, soulignant ainsi le changement profond dans la politique des partis allemands que représente ce « tournant ». Cette évolution nécessite toute notre attention et notre considération.

L'Union européenne pourrait s'inquiéter de l'influence croissante des partis d'extrême droite en Allemagne, en particulier l'AfD, car cela pourrait avoir des implications pour le paysage politique européen dans son ensemble. La CDU de Markus Söder en Thuringe et en Saxe explore des alliances inhabituelles pour empêcher l'AfD de gagner encore plus de pouvoir, montrant un changement significatif dans la stratégie politique allemande.

