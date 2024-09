- Après les élections de l'Est, Baldauf plaide pour le départ de Scholz.

Le leader de la CDU en Rhénanie-Palatinat réclame la démission du chancelier Olaf Scholz (SPD) après les résultats préliminaires des élections en Saxe et en Thuringe. Baldauf a déclaré : "Les trois partis de la coalition du feu ont tous été sanctionnés. Le chancelier Scholz doit maintenant annoncer son départ." Selon Baldauf, la coalition au pouvoir entre le SPD, le FDP et les Verts est insoutenable et nuit à la démocratie.

Maintenant, il incombe à la CDU d'empêcher une coalition avec l'AfD en Saxe et en Thuringe. En résumé, ces résultats électoraux sont un véritable désastre politique. Baldauf ne restera que peu de temps à la tête de l'État, un nouveau leader étant élu lors d'une réunion du parti à Frankenthal le 21 septembre.

L'AfD en Rhénanie-Palatinat se réjouit des résultats électoraux. Selon Jan Bollinger, le président de l'État et du groupe, "l'AfD s'est transformée en un parti populaire dans l'est, avec des résultats étatiques dépassant les 30 %, et il n'y a pas moyen de l'éviter". "Les autres partis sont appelés à abandonner leur barrage antidémocratique, à revenir à une compétition partisane équitable et à respecter finalement la volonté des citoyens", a ajouté Bollinger.

Les Verts en Rhénanie-Palatinat ont décrit les résultats comme une "onde de choc démocratique". Les dirigeants de l'État Natalie Cramme-Hill et Paul Bunjes ont déclaré que les résultats étaient surprenants pour les Verts.

En Thuringe, les projections du dimanche soir ont suggéré que l'AfD est devenue le parti le plus fort des élections de l'État. En Saxe, l'AfD a également gagné du terrain et est en course serrée avec la CDU pour la première place.

La CDU en Saxe est déterminée à empêcher une coalition avec l'AfD, reconnaissant l'impact potentiel de leur progression dans les élections. Cette position contraste avec la célébration du succès de l'AfD en Thuringe et leur transformation perçue en un parti populaire, comme l'a déclaré Jan Bollinger, le président de l'AfD en Rhénanie-Palatinat.

