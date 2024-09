- Après les élections, avant les élections: une compétition serrée au Brandebourg

Trois semaines séparent les élections régionales en Brandebourg de celles en Saxe et en Thuringe, qui ont eu lieu précédemment. Les résultats en Saxe et en Thuringe servent d'indicateurs significatifs pour le vote en Brandebourg le 22 septembre. La compétition en Brandebourg est intense.

Ces élections sont cruciales pour Dietmar Woidke, le ministre-président, qui souhaite intensifier la lutte contre l'AfD. "Nous devrons peut-être mettre plus en lumière ce que représente l'AfD en Brandebourg", a déclaré Woidke après les élections en Saxe et en Thuringe, laissant entendre qu'elle représente le passé.

Woidke ne considère pas les élections dans les deux États comme équivalentes. "Le Brandebourg a une base unique, en particulier pour le SPD du Brandebourg", a-t-il expliqué. Le SPD gouverne le Brandebourg depuis 1990 avec divers partenaires, et Woidke souhaite poursuivre cela, mais l'AfD, classée comme cas d'extrême droite par le Verfassungsschutz, liderne les sondages. Woidke a misé son avenir politique sur une victoire électorale.

Imperturbable face aux sondages, Woidke reste optimiste, s'appuient sur l'effet de il y a cinq ans. Dans les dernières semaines de l'élection régionale de 2019, son SPD a dépassé l'AfD, terminant avec 26,2 %, devant l'AfD à 23,5 %. Il croit que les sondages se tromperont à nouveau cette année.

Le facteur incumbant démontre son influence dans l'élection de Saxe, avec la CDU et son ministre-président Michael Kretschmer faisant campagne avec le slogan "Parce que c'est à propos de la Saxe", tandis que Woidke's SPD utilisait "C'est à propos du Brandebourg". Woidke mène ses concurrents dans la course à une élection directe, mais il y a un risque que les protestations contre le gouvernement de la coalition arc-en-ciel puissent contrecarrer ses plans. Par conséquent, il préfère minimiser son association avec le chancelier SPD Scholz.

Jan Philipp Thomeczek, un scientifique politique de Potsdam, voit des défis pour le SPD. "Les sondages en Thuringe et en Saxe ont reflété de près les résultats réels", a déclaré Thomeczek à l'agence de presse allemande. "Donc, la question est de savoir si Woidke peut encore espérer que le SPD dépassera l'AfD. Il est populaire, mais souffre beaucoup de l'impopularité du gouvernement de la coalition arc-en-ciel." Thomeczek ne considère plus l'AfD comme un parti de protestation. "L'AfD est maintenant trop établie pour être considérée comme un parti de protestation pur", a-t-il déclaré. Les sondages montrent qu'un grand groupe vote pour elle par conviction, et cela est vrai pour le Brandebourg, tout comme en Saxe et en Thuringe.

Si l'AfD émerge comme la force la plus forte en Brandebourg, elle se retrouverait dans la même situation qu'en Thuringe : elle trouverait probablement aucun partenaire pour gouverner avec elle. L'AfD a célébré son succès. "Nous, l'AfD, avons du vent dans le dos", a déclaré le candidat principal Hans-Christoph Berndt.

Le BSW, dirigé par Robert Crumbach, pourrait jouer un rôle significatif dans la formation du gouvernement en Brandebourg, tout comme son potentiel impact en Saxe ou en Thuringe. Crumbach, ancien membre du SPD, prépare le parti d'État pour entrer au Parlement d'État. "Nous voulons être immédiatement opérationnels", a déclaré Crumbach.

La CDU, avec Jan Redmann à la tête de la branche d'État, se sent renforcée après les élections en Saxe et en Thuringe. Redmann a mis en évidence la décision du parti fédéral : "La décision d'incompatibilité concernant l'AfD et la gauche reste en vigueur." La CDU pourrait gagner encore plus de dynamique en Brandebourg en raison de la critique de la coalition fédérale.

Les Verts, partenaires de coalition avec le SPD, sont préoccupés par leur entrée au Parlement d'État en Brandebourg. Ils espèrent être nécessaires pour une formation de gouvernement démocratique, même en Brandebourg. Les électeurs libres cherchent à obtenir un mandat direct au Parlement.

La gauche, qui a subi des pertes importantes en Thuringe, se concentre sur la sécurité. "Les résultats électoraux ont été dominés par les craintes pour l'avenir", a déclaré le candidat principal Sebastian Walter. Un État providence fort est le meilleur moyen de contrer le glissement vers la droite - et seul la gauche plaide en faveur de cela.

Il reste à voir si l'AfD obtiendra une soi-disant minorité de blocage en Brandebourg, similaire à celle de Thuringe. Si c'est le cas, elle pourrait entraver les décisions nécessitant une majorité des deux tiers.

Selon une étude de la Fondation Bertelsmann, il existe un scénario potentiel où l'AfD, avec des résultats projetés pour le deuxième vote légèrement supérieurs à un quart, pourrait obtenir plus d'un tiers des sièges au Parlement d'État. Cela pourrait se matérialiser si l'AfD remporte un nombre important de mandats directs au-delà de leur part de deuxième vote, et si d'autres partis ne parviennent pas à réclamer suffisamment de mandats compensatoires. Cela est possible en raison de la limite de siège fixe de 110 au Parlement d'État, avec un décompte actuel de 88 sièges.

