- Après les conséquences de Corona Valley, la musique a refait surface dans le Sud-Ouest

Le pic de participation chorale et musicale en Bade-Wurtemberg, selon l'Association musicale de l'État (Landesmusikverband - LMV), a inversé la baisse observée ces dernières années. Notamment, l'association compte actuellement plus de membres qu'auparavant, avec une augmentation de 14 % l'an dernier, soit plus de 780 000 personnes. Cette amélioration est également attribuable à des programmes jeunesse améliorés, le nombre de jeunes musiciens de moins de 18 ans participant à des chœurs et des associations ayant augmenté d'environ 3,3 %, pour atteindre plus de 86 000.

Le président du LMV, Christoph Palm, a souligné l'importance des jeunes musiciens dans la formation de la culture musicale de l'avenir. De plus, l'initiative "Vereint.Musik.Machen", lancée en 2022 et financée par le ministère de la Culture, a démontré son succès en attirant de nouveaux membres dans les orchestres et les chœurs. Le LMV a révélé que presque un tiers de tous les musiciens amateurs non professionnels d'Allemagne viennent de Bade-Wurtemberg.

Le LMV comprend quatre associations chorales et sept associations instrumentales, totalisant environ 12 000 ensembles. Parmi eux figurent le Badische Chorverband, le Baden-Württembergischer Sängerbund et le Landesverband des Deutschen Zithermusik-Bundes.

Malgré les circonstances difficiles de la pandémie de coronavirus, le LMV a connu une augmentationremarkable du nombre d'adhérents, dépassant les niveaux d'avant la pandémie. Cette reprise de la participation est également attribuable à la mise en œuvre réussie de l'initiative "Vereint.Musik.Machen".

