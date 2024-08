Après les attaques russes à Sumy, les autorités confirment 4 victimes et 13 blessés.

Attaques militaires russes dans la région de Sumy : 261 fois en un jour, avec des morts et des dommages

Les forces militaires russes ont mené 261 attaques sur la région ukrainienne de Sumy la veille, entraînant la mort de quatre personnes et en blessant 13 autres. Les autorités locales ont rapporté que six immeubles d'appartements, 26 maisons, un établissement éducatif, des dépendances, des véhicules, une conduite de gaz et des magasins ont été endommagés dans l'opération. De plus, une zone de 2 hectares de végétation sèche a pris feu en raison des attaques.

12:42 Zelensky se moque de Poutine : "Dictateur grabataire de la Place Rouge"

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a présenté le nouveau drone ukrainien Palianytsia lors de la célébration du Jour de l'Indépendance de son pays et s'est moqué du dirigeant russe Vladimir Poutine dans un discours vidéo. Zelensky a comparé Poutine à un "dictateur grabataire de la Place Rouge", qui menace constamment les autres avec son arsenal nucléaire, et a affirmé qu'il ne permettrait pas à Poutine de dicter ses "lignes rouges" au peuple ukrainien.

12:14 Ministère de l'Énergie : Plus de 500 localités ukrainiennes toujours sans électricité après les attaques

Plus de 500 localités ukrainiennes sont toujours privées d'électricité suite aux attaques russes contre l'infrastructure énergétique du pays, selon le Ministère de l'Énergie ukrainien, rapporté par l'agence de presse d'État Ukrinform. L'agence de presse d'État a également noté qu'aucune limitation n'a été imposée à l'utilisation d'électricité par les consommateurs et que les techniciens ont réussi à rétablir l'électricité pour plus de 7 200 personnes. Le ministère a exhorté les citoyens à économiser l'électricité et à l'utiliser de manière responsable, en particulier le soir, en raison des attaques massives des troupes russes, qui ont laissé le système énergétique gravement endommagé et vulnérable.

11:38 Ukraine : 160 engagements avec les troupes russes le long de la ligne de front en une journée

Les forces ukrainiennes ont enregistré 160 engagements le long de la ligne de front la veille, avec l'activité la plus intense dans le secteur de Pokrovsk, selon le quartier général des Forces armées ukrainiennes. Les forces russes ont lancé cinq attaques à l'aide de 15 missiles et 95 attaques avec 127 bombes aériennes guidées contre les positions et les villes et villages ukrainiens.

10:57 Employé de Reuters porté disparu après une attaque d'hôtel à Kramatorsk - Les recherches continuent

Depuis une attaque russe contre un hôtel dans la ville ukrainienne orientale de Kramatorsk, un employé de Reuters est porté disparu et deux autres ont été hospitalisés. L'agence de presse Reuters a rapporté qu'une équipe de six membres séjournait à l'Hôtel Sapphire lorsque l'attaque a eu lieu. Le bâtiment a été touché par un missile, avec un employé toujours porté disparu, deux autres blessés et les opérations de secours toujours en cours. Le gouverneur ukrainien de la région de Donetsk a écrit sur Telegram que "les Russes ont attaqué Kramatorsk". Le gouverneur et les autorités travaillent ensemble pour localiser l'employé porté disparu et aider les deux journalistes blessés.

10:44 Commandant de l'Air Force ukrainienne : La plupart des drones Shahed russes interceptés et détruits pendant la nuit

Les forces de défense aérienne ukrainiennes ont réussi à intercepter et à détruire huit des neuf drones Shahed russes la nuit dernière, selon le commandant de l'air force, Mykola Oleschuk. Les défenseurs ukrainiens non seulement ont intercepté la plupart des drones, mais aussi la plupart des missiles lancés par ceux-ci.

10:20 Ukraine : Un hôtel à Kramatorsk bombardé - Plusieurs journalistes occidentaux blessés

Plusieurs journalistes occidentaux ont été blessés lors d'un bombardement russe de la ville ukrainienne orientale de Kramatorsk pendant la nuit. Un hôtel a été touché et deux personnes ont été secourues avec des blessures. Une personne reste coincée sous les décombres. Le gouverneur ukrainien de la région de Donetsk a écrit sur Telegram que "les Russes ont attaqué Kramatorsk". Les trois personnes blessées étaient des journalistes, citoyens de l'Ukraine, des États-Unis et du Royaume-Uni. Une attaque contre Kramatorsk a été confirmée dans des blogs pro-russes, qui ont affirmé que des bombes glissantes lourdes et des installations militaires avaient été touchées.

09:54 Règlementations sur les exportations américaines : la Chine critique l'interdiction américaine des équipements électroniques à destination de la Russie

La Chine a critiqué les mesures de contrôle des exportations américaines renforcées contre une vingtaine d'exportateurs de la République populaire. Le ministère du Commerce a confirmé que ces mesures perturbent l'ordre commercial international et entravent les échanges commerciaux normaux, et que la Chine prendra des mesures appropriées pour protéger les droits légitimes de ses entreprises. La réaction du ministère du Commerce suit la décision du gouvernement américain, annoncée vendredi dernier, de placer 105 entreprises (42 chinoises, 63 russes et 18 d'autres pays) sur une liste d'exportateurs restreints. Ces entreprises, qui avaient été ciblées pour des raisons telles que la fourniture d'équipements électroniques américains à l'armée russe, doivent maintenant obtenir des licences difficiles à obtenir pour commercer.

09:29 "250 cibles potentielles à portée" pour l'Ukraine : l'ISW plaide en faveur d'une utilisation illimitée des missiles de longue portée

Le think tank américain Institute for the Study of War (ISW) plaide en faveur de l'utilisation non limitée d'armes de longue portée sur le territoire russe par l'Ukraine. Selon leur évaluation, malgré le déplacement des forces aériennes vers des positions plus profondes à l'arrière, de nombreux objectifs militaires continuent de tomber dans la portée des missiles ATACMS fournis par les États-Unis à l'Ukraine, mais qui n'ont pas été autorisés à être utilisés contre le territoire russe en raison de restrictions de Washington. "L'ISW estime qu'au moins 250 objectifs militaires et paramilitaires à l'intérieur de la Russie sont à portée des missiles ATACMS fournis par les États-Unis à l'Ukraine", mentionne un récent rapport. Cependant, seuls les attaques via les lanceurs de missiles multiples HIMARS et les missiles GL

09:06 Kyiv: 1190 Soldats Russes ' Perdus' en un JourLe nombre de pertes côté russe reste élevé, selon les chiffres officiels de Kyiv : en l'espace d'une journée, 1190 soldats russes ont été tués ou blessés dans le conflit. Selon le ministère de la Défense ukrainien, un total de 607 680 soldats russes ont été 'perdus' depuis le début du conflit en février 2022. Dans son communiqué quotidien sur les pertes russes, le ministère a annoncé que l'ennemi avait perdu cinq autres chars (8 547 au total) et d'autres équipements. Depuis le début de l'invasion russe, l'Ukraine a rapporté plus de 16 600 véhicules blindés et environ 14 000 drones qui ne sont plus sous le contrôle de l'armée russe ou ont été détruits. Ces chiffres ne peuvent être vérifiés de manière indépendante. Moscou reste silencieux sur ses pertes en Ukraine.

08:39 Force Aérienne Ukrainienne : La plupart des missiles et drones russes interceptés pendant la nuitSelon l'Ukraine, la Russie a lancé plusieurs missiles et drones contre les parties nord et est du pays pendant la nuit. "La plupart des missiles ont manqué leurs cibles", a déclaré la force aérienne. La Russie a déployé un missile balistique de type Iskander-M, un missile de croisière de type Iskander-K et six missiles guidés. Le nombre de cibles interceptées n'a pas été révélé. Entre-temps, huit des neuf drones d'attaque russes ont été interceptés.

08:08 Six Blessés dans une Attaque de Roquettes Russes sur Kharkiv pendant la NuitLe nombre de victimes d'une attaque de roquettes russes sur le district de Slobidsky dans la région de Kharkiv a augmenté à six, selon un message Telegram du maire de la ville de Kharkiv, Ihor Terekhov, rapporté par l'agence de presse d'État Ukrinform.

07:32 Zelensky Salue le Début des Nouveaux Drones Missiles Ukrainiens PalianytsiaLe président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué les nouveaux drones missiles Palyanytsia produits en Ukraine. Le chef d'État ukrainien a qualifié les drones missiles et d'autres avancées militaires de l'Ukraine de cruciales pour le pays compte tenu des retards dans les décisions de certains de ses partenaires internationaux. "Aujourd'hui, le premier déploiement réussi de notre nouvelle arme a eu lieu", a-t-il déclaré, selon "Kyiv Independent". "Une nouvelle classe de drone missile ukrainien, Palianytsia."

06:55 Commandant d'Azov Critique l'Échange de Prisonniers : Aucun Combattant d'Azov LibéréSelon les rapports ukrainiens, aucun soldat d'Azov n'a été inclus dans l'échange de prisonniers entre la Russie et l'Ukraine hier. Le commandant de brigade Denys Prokopenko a exprimé son mécontentement, selon "The Kyiv Independent", concernant le dernier échange de prisonniers et l'exclusion des combattants d'Azov qui ont été détenus par la Russie depuis plus de deux ans.

06:14 Gouverneur : Cinq Morts dans un Raid Aérien Ukrainien sur la Région Frontalière de BelgorodCinq civils ont été tués et 12 blessés, dont quatre grièvement, dans un raid aérien ukrainien sur la région frontalière russe de Belgorod la nuit dernière, selon les autorités locales. Le gouverneur Vyacheslav Gladkov a déclaré que trois mineurs avaient également été blessés, deux d'entre eux ayant été hospitalisés. L'Ukraine a intensifié ses attaques sur le territoire russe et s'est avancée dans la région de Kursk frontalier de Belgorod en début août. Belgorod a été constamment cible d'attaques aériennes et de drones ukrainiens en réponse aux attaques du côté russe.

05:47 Russie : des Civils Tués par des Obus UkrainiensCinq civils ont été tués et 12 blessés dans un bombardement d'artillerie dans la ville de Rakitnoe dans le sud-ouest de la Russie, selon le gouverneur de la région, Vyacheslav Gladkov, sur Telegram. Les rapports ne peuvent être vérifiés de manière indépendante, et l'Ukraine n'a pas commenté.

04:26 Ville de Sumy Signale des Attaques de Roquettes et des BlessésLa ville de Sumy a été touchée par des roquettes, selon le commandement militaire régional. Deux attaques de roquettes sont mentionnées, blessant sept personnes, deux d'entre elles gravement. La Russie a attaqué l'infrastructure civile à Sumy samedi soir, selon les informations.

03:06 Défense Aérienne Ukrainienne Signale des Drones de CombatIl y a eu une alerte dans les parties est et sud de l'Ukraine pendant les petites heures. La force aérienne ukrainienne émet des avertissements, y compris un groupe de drones de combat Shahed se dirigeant vers Mykolaiv, une région ukrainienne du sud. Des attaques russes accrues sont attendues près de l'anniversaire de l'indépendance de l'Ukraine, qui a eu lieu samedi, mais une vague d'attaques majeures n'a pas encore eu lieu.

01:32 Hongrie Incrimine Bruxelles pour les Perturbations de l'Approvisionnement en PétroleLa Hongrie soupçonne la Commission européenne d'avoir orchestré la suspension des approvisionnements en pétrole russe. Le ministre des Affaires étrangères Peter Szijjarto déclare : "La déclaration de la Commission européenne indiquant son absence de volonté d'aider à assurer l'approvisionnement en énergie de la Hongrie et de la Slovaquie suggère des instructions provenant de Bruxelles à Kiev pour causer des perturbations de l'approvisionnement en énergie pour la Hongrie et la Slovaquie." La Commission européenne a initialement refusé de commenter. En juin, l'Ukraine a imposé des sanctions contre le producteur de pétrole russe Lukoil et a obstrué le pipeline Druzhba, entraînant des perturbations importantes de la principale source de pétrole de la Hongrie et de la Slovaquie.

22:12 Soldats Russes Blessent Quatre Femmes dans une Attaque sur le Village de KupyanskDes soldats russes ont attaqué le village de Novoosynove dans Kupyansk, région de Kharkiv, blessant quatre femmes, selon Oleh Syniehubov, chef de l'administration militaire de la région de Kharkiv. Il a déclaré : "Vers midi, les forces russes ont attaqué le village de Novoosynove dans le district de Kupyansk. Par la suite, un bâtiment privé a été ravagé par les flammes en raison de l'attaque." Les femmes blessées ont été transportées dans un établissement médical. Les circonstances de l'attaque sont encore en cours d'enquête.

21:03 Le secrétaire à la Défense britannique : "L'Ukraine a affronté de longues adversités face aux forces puissantes de la Russie"

Le secrétaire à la Défense britannique John Healey a célébré le Jour de l'Indépendance de l'Ukraine, marquant 33 ans d'indépendance, sur le portail European Pravda. Il a déclaré : "Il y a exactement 33 ans, l'Ukraine a déclaré son indépendance, promettant un avenir plus lumineux et prospère en tant que démocratie souveraine, libérée du contrôle soviétique russe." Malgré les tentatives de annexion de la Russie, les Ukrainiens ont célébré leur indépendance dans des circonstances difficiles. "L'Ukraine a constamment lutté contre les forces et les ressources étendues de la Russie. Aujourd'hui, nous rendons hommage au peuple ukrainien", a écrit Healey, saluant leur bravoure, à la fois militaire et civile. Le Royaume-Uni reste déterminé à soutenir ses alliés ukrainiens aussi longtemps que nécessaire. Par conséquent, le Royaume-Uni a lancé aujourd'hui une campagne pour encourager le public britannique et les autres à exprimer leur soutien à l'Ukraine via les réseaux sociaux. Healey a également mis en évidence : "Nous appelons les Britanniques à partager nos messages et nos publications de solidarité en utilisant le hashtag #FaitesDuBruitPourL'Ukraine."

20:05 Zelensky promeut Syrsky au grade militaire le plus élevé

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a décerné le grade de général à Oleksandr Syrsky, chef de l'armée ukrainienne. La promotion est officielle, conformément au décret de Zelensky. Auparavant, Syrsky était colonel général. La raison de cette promotion est le succès des forces ukrainiennes dans leur avancée dans la région frontalière de

