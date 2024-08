- Après les actes de vandalisme, un voyage en douceur de Hambourg à Hanovre a été réalisé.

Sur les chemins de fer allemands, il y a eu des problèmes entre Hambourg et Hanovre, principalement en raison des dommages causés par des actes de vandalisme. Cela a entraîné des perturbations et des détournements de trains. Un responsable des chemins de fer a déclaré que le vol de métaux à Bad Bevensen était la principale source de ces problèmes.

Les passagers s'attendaient à des retards supplémentaires allant jusqu'à 20 minutes et des retards de la même durée, affectant à la fois les trains ICE et IC. De nombreux trains ont été détournés via Verden/Aller. Il était recommandé aux passagers de vérifier à nouveau leurs correspondances sur bahn.de, DB Navigator ou en appelant le numéro d'information voyage 030 2970.

Les services régionaux avec Metronom ont également été touchés. La raison en est des réparations à Bienenbüttel, qui ont entraîné des retards entre Hambourg et Uelzen, selon le prestataire de services, se prolongeant bien dans l'après-midi.

Les perturbations dans le système ferroviaire ont même affecté Hanovre, entraînant potentiellement des retards pour les passagers se rendant à ou venant de cette ville. Les services Metronom, qui passent également par Hanovre, ont été touchés en raison des travaux de réparation à Bienenbüttel.

