- Après l'entraînement, une véritable "arme"

Depuis mi-juillet, il est connu qu'Amira Pocher (31 ans) affrontera Vanessa Mai (32 ans) dans "Beat the Star". L'animatrice et ancienne partenaire d'Oliver Pocher (46 ans) ne veut pas simplement céder le terrain à la chanteuse, comme elle le suggère dans son podcast.

Vanessa Mai 'n'a aucune chance'

"Amira Pocher déclare dans le podcast Podimo 'Love Life' qu'elle fait avec son frère Hima Aly : 'Je dois 'me raser maintenant', j'ai confiance, mon adversaire 'n'a aucune chance'."

Dans le studio de boxe où elle s'entraîne, il y a "ces mannequins, ces gros sacs de sable en forme de personnes", d'environ 1,80 mètre de haut et 80 kilos. Et elle a dû en lancer un de ses épaules. À son entraîneur personnel, Pocher a dit : "Vous réalisez que je ne fais pas 'Celebrity Boxing', n'est-ce pas ? Je fais 'Beat the Star'." Elle se dit maintenant "une arme complète". Même son buste et ses cuisses ont été bien entraînés dernièrement. "Tout me fait mal", dit-elle.

Hima veut soutenir sa sœur Amira

Mai a l'air très athlétique, et Pocher soupçonne que les producteurs de "Beat the Star" veulent "leur donner une leçon". Mais Hima veut soutenir sa sœur dans l'émission : "Maintenant, c'est à mon tour."

Il a l'habitude de performer avec un groupe de danse dans l'émission autrichienne "Die große Chance", et Amira l'encourageait, ils expliquent. Elle était "bouillonnante de fierté" et "criait à pleins poumons" lors de l'enregistrement à Vienne. "Elle le lui rend maintenant", plaisante Hima.

Pocher affrontera Mai le 24 août à 20h15 sur ProSieben. Ce ne sera pas facile pour l'animatrice, car la chanteuse a de l'expérience. En 2019, elle a competed et remporté contre Luna Schweiger (27 ans).

Comme d'habitude, Pocher et Mai s'affronteront dans un duel de jusqu'à 15 rounds, avec 100 000 euros en jeu. Matthias Opdenhövel (53 ans) sera l'animateur, et Ron Ringguth (58 ans) commentateur.

