Après le choc, c'est le déni à Kröv. Comment un hôtel au cœur de la ville a pu s'effondrer. "Après la tragédie, la question s'impose naturally : comment cela a-t-il pu se produire ?" a déclaré le maire Desire Beth (CDU) jeudi. Dans la catastrophe survenue mardi soir, neuf personnes ont été ensevelies : un homme et une femme ont péri, sept personnes ont été blessées. Mercredi soir, une femme a été secourue comme dernière victime vivante des décombres.

Jeudi, l'enquête sur les causes a commencé : un expert a évalué sur place la situation. Il a examiné la zone autour du bâtiment qui s'est effondré sur lui-même - et où un étage s'est complètement écroulé. Il a également pénétré dans une partie de l'hôtel.

Puis est venue la nouvelle : le bâtiment est toujours très instable. Avant que le dernier corps ne puisse être récupéré des décombres, la démolition débutera vendredi, a déclaré une porte-parole de la police. Une entreprise spécialisée apportera un équipement spécial pour la tâche. Pendant le travail, un rayon de 150 mètres autour de l'hôtel sera bouclé - également en raison de la possible présence d'amiante.

Les blessés secourus, qui ont dû endurer pendant des heures sous les décombres, se portent relativement bien physiquement, a déclaré la porte-parole de la police Romy Berger. Il y a des fractures et des écorchures. Le plus grand problème sera probablement la tension psychologique. Parmi les blessés se trouve une petite famille venue de la ville néerlandaise d'Urk sur l'IJsselmeer - avec un enfant de deux ans.

Ce que les personnes ensevelies ont dû endurer pendant les heures interminables jusqu'à leur sauvetage ne peut être imaginé que de l'extérieur de la maison. La dernière rescapée a passé presque 24 heures sous les décombres - apparemment dans une position penchée en avant avec des plaques de béton sur le dos. Elle a reçu des boissons et de la nourriture sous forme purée et probablement aussi un oreiller pour reposer sa tête des secouristes.

À la fin de l'opération de sauvetage, elle a été portée hors du bâtiment sous les applaudissements des secours. "Elle est remarquablement stable et a voulu partir seule", a déclaré Joerg Teusch, l'inspecteur des incendies et de la protection contre les incendies du district de Bernkastel-Wittlich, le soir. "Nous l'en avons empêchée et l'avons portée dehors."

Un corps est toujours dans l'hôtel. La police suppose qu'il s'agit du propriétaire de l'hôtel. Pour le récupérer le plus sûr possible, des parties de béton devront être retirées. Le corps se trouve dans la zone la plus instable, ont-ils déclaré.

"Il est probable que nous démolissions d'abord le côté pignon car il présente le plus grand risque d'effondrement", a expliqué la porte-parole de la police. "Et ensuite, nous procéderons étape par étape." La police estime qu'il faudra un à deux jours avant que le sauvetage ne puisse commencer. La femme du propriétaire de l'hôtel a réussi à s'échapper à temps.

Il n'y a eu aucun commentaire sur les causes possibles de l'effondrement avec deux morts. Sur place, il a été fait référence à l'enquête menée par le parquet de Trèves.

Les habitants de Kröv sont choqués et incrédules après la catastrophe. Le premier adjoint au maire de la municipalité de Kröv, Martin Rolf, a déclaré que les habitants de Kröv ne pouvaient pas encore comprendre ce qui s'était passé. "C'est terrible", a déclaré un habitant de la ville de Moselle d'environ 2300 habitants. Une fête de rue prévue pour le week-end près du site de la catastrophe a été annulée.

L'hôtel historique avec auberge, datant du 17e siècle, a une importance significative pour la ville. Une section du complexe hôtelier - la maison principale étant un monument culturel - a dû être inspectée par des experts, a rapporté Rolf. "Il y avait une fissure. Elle a été inspectée. Elle était sous surveillance." S'il y a un lien avec l'effondrement, il ne peut pas le dire.

L'hôtel était en vente pour environ 600 000 euros. Un ami de la famille a rapporté l'intention des propriétaires de l'hôtel de prévenir les vacanciers en raison des bruits de grincement de plus en plus forts dans la maison.

Le parquet de Trèves a ouvert une enquête pour homicide. Le chef du parquet de Trèves, Peter Fritzen, a confirmé qu'une fissure avait été remarquée avant l'effondrement du bâtiment, et que des experts étaient intervenus, avec des mesures de construction prises. Les détails doivent encore être éclaircis.

La maison reste à risque d'effondrement, a déclaré la porte-parole de la police. Il semble encore y avoir du mouvement dans le bâtiment : "Il a grin

