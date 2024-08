- Après l'effondrement de l'hôtel, la première victime a été récupérée.

Après l'effondrement partiel d'un hôtel dans la ville de Kröv sur la Moselle, des personnes blessées, dont un enfant de deux ans, ont dû attendre des heures sous les décombres. Le matin, les secours ont réussi à dégager quatre personnes, dont l'enfant. Il n'y a pas encore de informations sur leur état. La situation instable du bâtiment rend le travail des secouristes difficile.

Que s'est-il passé?

Des parties de l'hôtel se sont effondrées tard dans la soirée de mardi - seulement cinq personnes ont pu s'échapper du bâtiment. Il y a un décès. Huit autres personnes sont prisonnières sous les décombres, certaines avec des blessures graves. Les secours ont établi un contact avec certaines d'entre elles. Le corps n'a pas encore été récupéré. La cause de l'effondrement partiel du bâtiment n'était initialement pas claire. Les habitants auraient appelé les secours tard dans la soirée de mardi.

Un étage s'est effondré

Selon la police, un étage du bâtiment s'est effondré aux alentours de 23 heures, avec 14 personnes dans la maison à ce moment-là, dont cinq ont pu s'échapper indemnes. 31 habitants des environs ont dû être évacués. La maison s'est littéralement effondrée sur elle-même. Il ne reste que deux des trois étages précédents. "Je suis juste sous le choc", a déclaré un habitant.

Police : "Opération extrêmement difficile"

Sur les lieux, on peut voir que des parties du bâtiment en bois à plusieurs étages se sont effondrées. Des débris de béton jonchent le sol. "En raison des dommages, il s'agit d'une opération extrêmement difficile, car les secouristes ne peuvent pénétrer dans le bâtiment qu'avec la plus grande prudence", a déclaré un communiqué de la police. Gregor Zehe, porte-parole du Centre d'opérations techniques du district de Bernkastel-Wittlich, a déclaré : "Le sauvetage est incroyablement difficile." Dans cette situation instable, on doit faire attention à chaque pas effectué.

Près de 250 secouristes, dont des pompiers et l'Organisation technique de secours (THW), sont sur place - y compris des forces spéciales et une unité de recherche et de sauvetage avec des chiens. Le site est également examiné à l'aide de drones.

Kröv se trouve sur la Moselle moyenne dans le district de Bernkastel-Wittlich en Rhénanie-Palatinat. Surtout en été, de nombreux touristes visitent la région, connue pour sa production de vin.

La police progresse prudemment dans le bâtiment instable en raison de l'étage effondré, ce qui rend l'opération de sauvetage extrêmement difficile. Avec l'aide de plus de 250 intervenants, dont des pompiers et l'Organisation technique de secours (THW), ils font de leur mieux pour atteindre les huit personnes prisonnières et un décès, qui se trouveraient près de l'étage effondré.

