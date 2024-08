- Après l'effondrement de l'hôtel, la démolition commence - les morts sont encore en ruines

Des engins de chantier spécialisés doivent commencer aujourd'hui la démolition de l'hôtel en partie effondré dans la ville de la Moselle de Kröv. Un décès est toujours prisonnier sous les décombres - il pourrait falloir du temps avant que son corps ne soit récupéré. La victime est probablement le propriétaire de l'hôtel.

Un étage du bâtiment s'est effondré tard mardi soir. Deux personnes ont perdu la vie et le corps d'une femme a déjà été récupéré. Récupérer le deuxième corps ne sera pas facile.

Un expert a inspecté le site jeudi et a conclu que le bâtiment reste à haut risque d'effondrement. Il est également possible qu'il contienne de l'amiante. Par conséquent, un rayon de 150 mètres autour de l'hôtel sera établi pendant le processus de démolition. Selon la police, la démolition devrait commencer le matin ou l'après-midi.

La démolition débutera à l'extrémité du bâtiment, où le risque d'effondrement est le plus élevé, a expliqué un porte-parole de la police. Ils procéderont ensuite étape par étape. Il pourrait falloir un à deux jours de plus pour récupérer le corps de l'homme.

Le porte-parole de la police a mentionné que la démolition pourrait causer des dommages supplémentaires à l'extrémité déjà détruite du bâtiment. Despite their best efforts, the second fatality might not be extracted until the demolition process is nearly completed, leaving parts of the hotel completely destroyed.

