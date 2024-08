- Après l'effondrement de l'hôtel à Kröv: recherche de la cause

Une semaine après l'effondrement de l'hôtel à Króv sur la Moselle, avec deux morts et sept blessés, les recherches pour déterminer les causes sont en cours. Cependant, les travaux de démolition du bâtiment de l'hôtel se sont avérés "très difficiles et fastidieux", a déclaré le procureur général en chef Peter Fritzen à Trèves. Par conséquent, les travaux de l'expert chargé de déterminer les causes de l'effondrement prendront également du temps sur place.

Le soir tard du mardi précédent, un étage complet de l'hôtel s'est écroulé. Une femme de 64 ans et le propriétaire de l'hôtel de 59 ans ont péri. Sept autres ont été coincés sous les décombres pendant plusieurs heures.

Autopsie des victimes

Une autopsie des corps a montré jusqu'à présent que dans un cas, les blessures causées directement par l'effondrement étaient la cause du décès, a déclaré Fritzen. La deuxième victime est décédée d'une embolie pulmonaire. Si cela a été causé par l'effondrement sera clarifié dans le rapport d'autopsie final. Pour des raisons de confidentialité, il n'a pas voulu attribuer les détails aux victimes.

Il n'y a actuellement aucun élément permettant de déterminer la cause de l'effondrement, a déclaré Fritzen. Il n'est pas non plus possible de dire si les travaux de construction qui ont eu lieu sur le bâtiment peu de temps auparavant étaient liés à l'incident. "C'est l'objet d'enquêtes en cours", a-t-il déclaré. Avant l'effondrement du bâtiment, une fissure avait également été remarquée, et des experts avaient été impliqués.

Les leçons du désastre

Il y a de nombreuses heures de matériel, comme des images de drones pendant l'opération, a déclaré Joerg Teusch, l'inspecteur de la protection contre l'incendie et les catastrophes du district de Bernkastel-Wittlich. Dans le district, ils traiteront de la catastrophe et de ses leçons pour la formation et l'équipement. "Cela seracertainement un sujet pour nous", a déclaré Teusch. "Mais il ne s'agit pas d'un activisme aveugle. Nous évaluons cela de manière réfléchie."

Après le choc et l'incrédulité, un peu plus d'activité revient dans la ville de 2 300 habitants, a déclaré le maire Desire Beth (CDU). Presque toutes les mesures - telles que la fermeture des routes ou les évacuations - ont été terminées. "La normalité revient progressivement." Toutefois, la catastrophe ne sera jamais oubliée dans la ville.

Les autorités allemandes sont très impliquées dans la détermination de la cause de l'effondrement de l'hôtel à Króv, étant donné que l'incident s'est produit en Allemagne. L'expert chargé d'enquêter sur la cause de l'effondrement passera probablement un certain temps sur place, car la démolition du bâtiment s'est avérée difficile.

