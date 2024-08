Après le vote présidentiel contesté au Venezuela, les experts disent que les résultats du gouvernement sont une "improbabilité statistique"

À la demande de CNN, plusieurs experts ont analysé les résultats proposés à la fois par le Conseil national électoral (CNE) aligné sur le gouvernement et la plateforme d'opposition Comando Con Venezuela. Les experts concluent que les chiffres qui semblent donner Maduro comme vainqueur sont statistiquement improbables. Les données publiées par l'équipe du candidat présidentiel de l'opposition Edmundo González Urrutia correspondent « mathématiquement et statistiquement », selon les experts.

Combien les données présentées par chaque parti sont-elles vérifiables ? Bien que les autorités électorales et judiciaires du Venezuela aient annoncé la victoire de Nicolás Maduro, elles n'ont pas présenté de résultats détaillés et de registres électoraux pour étayer cette affirmation.

En revanche, l'opposition a publié sur un site web le décompte de 83,50 % des registres de vote, un résultat qui a également été vérifié par des organisations civiles et des médias indépendants.

Voici le détail :

Ce que dit le CNE

Le président du CNE, Elvis Amoroso, a proclamé Nicolás Maduro vainqueur de l'élection tôt le matin du lundi 29 juillet. Selon les données de cette organisation, avec 80 % des registres comptabilisés, le président avait obtenu 51,20 %, soit exactement 5 150 092 voix. Dans ce premier bulletin, le CNE a attribué la deuxième place à Edmundo González avec 44,2 %, soit exactement 4 445 978 voix.

Selon le CNE, la somme des voix de tous les autres candidats présidentiels représentait « 462 704 des voix, équivalent à 4,06 % ».

Mais cela représente une répartition hautement improbable, selon les experts. « Il y a environ une chance sur 100 millions que ce schéma particulier se produise par hasard », a déclaré Andrew Gelman, professeur de statistiques et de science politique à l'Université Columbia, dans un post analysant les chiffres recueillis dans le premier rapport du CNE.

Gelman a réalisé une simulation mathématique avec un modèle de probabilité et en a conclu : « Un million de simulations et pas une seule fois ce arrondi ne fonctionne ».

David Arroyo Fernández, professeur d'université, économiste certifié et statisticien du Collège des économistes de Madrid, est parvenu à la même conclusion lorsqu'il a été consulté par CNN. Après une analyse mathématique, Arroyo déclare : « Une probabilité aussi faible - que les chiffres aient une seule décimale - « suggère » de supposer une partialité ou un biais dans les résultats ».

Pour John Magdaleno, scientifique politique et directeur de la consultance en affaires publiques Polity, les incohérences apparaissent dans ce que le CNE a présenté - il n'a pas encore publié les résultats électoraux de chaque bureau de vote, comme le prévoit la loi vénézuélienne - ainsi que dans les chiffres.

Magdaleno a mis en évidence quatre problèmes techniques dans le premier bulletin du CNE : premier, le nombre absolu et relatif de votes nuls n'a pas été annoncé ; deuxièmement, les votes de tous les candidats présidentiels autres que González Urrutia et Maduro ont été totalisés « au lieu de les présenter séparément, comme cela se fait habituellement » ; troisièmement, les fréquences ont été présentées avec une seule décimale, « ce qui n'est pas courant ». Quatrièmement, avec 80 % des votes comptabilisés, l'agence a déclaré une tendance irréversible en faveur de Maduro, bien que la différence rapportée soit supérieure à 704 000 voix et qu'au moins 2 300 000 voix remained to be counted.

Le vendredi 2 août, le CNE a publié un deuxième bulletin indiquant que, après traitement de 96,87 % des votes, Maduro avait obtenu 51,95 % des voix tandis que González Urrutia atteignait 43,18 %. Ils n'ont pas rendu publics les données qui étayent ce bulletin.

« Les données publiées par le CNE ne sont pas auditable car il s'agit de données générales sur la participation et les candidats, mais pas des données détaillées ou de la base de données pour comprendre comment ils sont arrivés au calcul », a déclaré Eugenio Martínez, directeur du portail Votoscopio, à CNN. En outre, « le premier bulletin est arrondi à la première décimale, ce qui est arithmétiquement impossible », a-t-il déclaré.

John Magdaleno a souligné que, depuis le deuxième bulletin annonçant un total de 12 335 884 votes valides, « il s'ensuit qu'il y avait plus de 2 300 000 votes restants à compter dans le premier bulletin ». Selon Magdaleno, cela confirme « l'incohérence centrale du premier bulletin » : il n'y avait pas de tendance irréversible.

Les chiffres de l'opposition

Le vendredi 2 août, l'opposition a publié une base de données qu'elle met à jour.

Au mercredi 7 août, à la rédaction de cet article, la base de données contenait 83,50 % des procès-verbaux (25 073) sur un total de 30 026 bureaux de vote. Selon ces données, Edmundo González aurait remporté l'élection avec 7 303 480 voix (67 %), tandis que Maduro serait arrivé deuxième avec 3 316 142 voix (30 %) et les autres candidats n'auraient obtenu que 267 640 voix (2 %).

« Si la base de données est téléchargée, une analyse peut être faite de la manière dont ils arrivent à l'annonce globale des votes qu'ils font et c'est pourquoi les données de l'opposition sont vérifiables et celles du CNE ne le sont pas », a déclaré Martínez.

En effet, les données du site web de l'opposition peuvent être téléchargées et elles contiennent les données de vote détaillées avec des liens qui dirigent vers des images des minutes scannées.

Pour vérifier qu'un registre électoral est valide, il doit comporter un code QR, les votes détaillés par candidat et les signatures des représentants des partis, un représentant du corps électoral et un autre des témoins électoraux qui ont participé par tirage au sort.

Le professeur David Arroyo Fernández, du Collège des Economistes de Madrid, a réalisé une étude statistique des données publiées par l'opposition et en conclut que « il est très peu probable » qu'elles aient eu le temps « de créer une répartition des votes avec ces caractéristiques en si peu de temps » si elles n'étaient pas les données réelles, donc « mathématiquement et statistiquement, les données [de l'opposition] s'adaptent en termes de nombres et de précision montrée ».

L'analyste John Madgaleno souligne que « l'opposition a présenté plus de détails et d'informations vérifiables sur le résultat de l'élection présidentielle que le corps chargé de l'administration de l'événement électoral ».

Le lundi 5 août, le ministère public du Venezuela a ouvert une enquête criminelle contre le candidat González Urrutia et la dirigeante de l'opposition María Corina Machado pour « l'alleged commission des crimes d'usurpation de fonctions, diffusion d'informations fausses pour causer de l'angoisse, incitation à la désobéissance des lois, incitation à l'insurrection, association criminelle et conspiration ».

L'agence a affirmé que l'accusation est liée à l'appel que les dirigeants de l'opposition ont fait dans une déclaration aux militaires et à la police de « se mettre du côté du peuple ». Mais elle accuse également qu'ils ont « annoncé faussement un vainqueur des élections présidentielles autre que celui proclamé par le Conseil National Electoral ».

Plusieurs médias et organisations internationales ont analysé la base de données offerte par l'opposition vénézuélienne. L'une d'entre elles était la Mission d'Observation Électorale Colombienne (MOE).

Selon cette organisation, « le calcul de la participation électorale qui se trouve dans la base de données est cohérent avec les données présentées par le CNE vénézuélien ». Après avoir analysé les informations contenues dans la base de données, la MOE valide les résultats qui donnent González Urrutia comme vainqueur.

L'Agence Associated Press (AP) a traité près de 24 000 images de bulletins de vote publiés par l'opposition, représentant les résultats de 79 % des machines de vote. Chaque feuille de votes codée compte en codes QR, que l'AP a décryptés et analysés de manière programmatique, aboutissant à des tabulations de 10,26 millions de votes.

Selon ces calculs, le candidat de l'opposition Edmundo González a reçu 6,89 millions de votes et Maduro a obtenu 3,13 millions.

La même conclusion a été atteinte par des médias tels que The Washington Post, The New York Times et El País, qui ont effectué leurs propres analyses des données publiées par l'opposition majoritaire et ont conclu que les informations soutiennent la victoire de González Urrutia sur Maduro.

Des milliers de volontaires ont participé au processus électoral du 28 juillet. L'instruction, que María Corina Machado elle-même a répétée ce dimanche après la fermeture des urnes, était de rester aux centres de vote jusqu'à ce qu'ils obtiennent une copie des dossiers imprimés. Ceux-ci ont ensuite été transférés dans un lieu sûr, accompagnés de membres du parti de l'opposition qui cherchaient à garantir la sécurité des témoins.

Et la pourcentage des dossiers que l'opposition n'a pas pu accéder ? Pourrait-il changer le résultat ? Même si 100 % des votes contenus dans les dossiers manquants étaient favorables à Maduro, le décompte, selon les données publiées par l'opposition, donnerait probablement toujours la victoire à González Urrutia.

Marina Lacalle, professeur de la Maîtrise en Relations Internationales à l'École de Gouvernement de l'Université Austral, est d'accord. « En tenant compte que l'élection présidentielle au Venezuela est résolue par la majorité relative, il est très difficile de renverser une tendance d'environ 70 % des votes », a-t-elle déclaré à CNN.

« D'un autre côté, il faudrait voir de quelles zones géographiques (et avec quelles caractéristiques sociodémographiques) les votes manquants sont visibles et comptabilisés. Comme on peut le voir à partir des données fournies par les votes publiés, Maduro aurait obtenu plus de votes dans ces secteurs qui sont plus vulnérables sur le plan socioéconomique, comme cela a été le cas lors des élections précédentes », a ajouté Lacalle.

Que se passera-t-il maintenant ?

La Cour Suprême de Justice, le corps qui répond au parti au pouvoir, avait donné au CNE trois jours pour présenter les votes. Le délai a été respecté le lundi et, selon le corps judiciaire, le CNE a remis ce qui était demandé et a commencé un processus expert qui comprend des convocations pour les 10 candidats à la présidence, y compris Maduro et González Urrutia. Mercredi, González Urrutia a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'il ne viendrait pas parce qu'il serait « dans une situation d'absolue défenselessness ».

Malgré l'annonce de la victoire de Nicolás Maduro par les autorités électorales vénézuéliennes, l'opposition a réussi à publier une base de données contenant 83,50 % des dossiers de vote, qui a été vérifiée par des organisations civiles et des médias indépendants. Ces données montrent Edmundo González Urrutia en tête avec 7 303 480 votes (67 %), suivi de Maduro avec 3 316 142 votes (30 %). À l'inverse, les données du CNE ont été critiquées par des experts pour des incohérences et des résultats statistiquement improbables, ce qui soulève des questions sur leur véracité.

