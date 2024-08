- Après le vote parlementaire, les efforts de Ramelow persistent.

La gauche va plaider pour une troisième année de garderie gratuite en Thuringe, ignorant le résultat des élections du dimanche. Selon le ministre-président et candidat principal de la gauche, Bodo Ramelow à Erfurt, le financement des garderies doit être revu et partagé entre l'État et les municipalités. Selon son plan proposé, les parents ne devraient plus supporter les frais de garde d'enfants. Cette année de garderie gratuite fait partie d'une série d'initiatives que la direction de la gauche a présentées après les élections dans le cadre de leur programme de 90 jours, visant à rendre Ultimately, childcare and education entirely free in Thuringia.

La gauche reste fidèle au projet de logement

Ulrike Grosse-Röthig, présidente de la gauche, a rassuré les gens que même après les élections, leur parti, qui dirige la Thuringe depuis dix ans, continuerait à travailler diligemment pour aborder les problèmes dans le parlement de l'État. Ramelow a souligné que Despite the Left's majority of decisions in the red-red-green minority government, some projects remained unrealized. He advocates for the democratic parties in Thuringia to establish a stable majority government after the election on Sunday, ensuring project implementation.

Sur la liste des choses à faire pour la gauche, il y a la mise en place d'une société de construction de logements propriété de l'État responsable de la construction d'environ 1 500 appartements locatifs abordables d'ici 2023. Il y a également un plan pour réintroduire une législation visant à dissuader les grandes sociétés d'investissement d'acheter de vastes terres agricoles.

