Après le viol de la médecin: grève et manifestations dans les cliniques à travers l'Inde

Au cours d'une réunion de professionnels de la santé à New Delhi, dans la zone centrale, des pancartes portant l'inscription "C'en est assez" ont été brandies. À Kolkata, dans l'est du pays, des milliers de manifestants ont organisé une veillée funèbre éclairée aux bougies pendant toute la nuit. Une pancarte tenue par un manifestant affichait le message : "Les mains qui guérissent ne devraient pas saigner."

Dans un hôpital public de Kolkata, une médecin de 31 ans a été retrouvée morte le 9 août. Elle a été découverte dans la salle de séminaire de l'hôpital universitaire, où elle semblait avoir trouvé un peu de repos après un service épuisant de 36 heures. L'autopsie a confirmé que la personne avait été victime de viol. Sa famille suspecte qu'il s'agissait d'un viol en groupe.

Ce acte odieux a suscité des protestations intenses dans toute l'Inde : plus tôt dans la semaine, les employés de plusieurs hôpitaux régionaux publics ont fait grève pendant certains services. Le mercredi, des milliers de personnes ont défilé dans les rues de Kolkata. Le vendredi, l'Association des médecins de l'Inde a exigé une grève nationale.

Jusqu'à présent, les autorités ont arrêté un suspect travaillant à l'hôpital. Les manifestants critiquent les autorités pour leur manque d'investigation. En conséquence, la Cour suprême de Kolkata a transféré l'enquête à l'Agence centrale d'investigation pour "renforcer la confiance du public". Il s'agit d'une agence d'enquête fédérale.

La violence sexuelle contre les femmes reste un problème préoccupant en Inde. En 2022, avec une population de 1,4 milliard d'habitants, près de 90 agressions ont été signalées en moyenne chaque jour. En raison de la stigmatisation des victimes et du manque de confiance dans les forces de l'ordre et le système judiciaire, de nombreux cas ne sont pas signalés. Les condamnations pour agression sexuelle sont encore rares, et les procès peuvent durer des années.

En 2012, le viol en groupe d'une étudiante indienne à New Delhi a choqué le monde. La jeune Jyoti Singh, âgée de 23 ans, a été agressée, violée et battue avec une barre de fer par six hommes et un mineur dans un bus. Par la suite, les agresseurs ont jeté leur victime hors du bus, grièvement blessée. La jeune femme est décédée plus tard à l'hôpital des suites de ses blessures.

Au milieu des protestations nationales, plusieurs organisations médicales importantes en Inde, dont l'Association des médecins de l'Inde, ont exprimé leur solidarité avec la famille de la victime à Delhi. Le président du Conseil médical de l'Inde, en particulier, a condamné l'incident en Inde et a souligné la nécessité de mesures plus strictes pour assurer la sécurité des professionnels de la santé.

Lire aussi: