Conséquences graves de l'événement météorologique - Après le typhon, le nombre de morts et de disparus augmente au Vietnam

Au Vietnam, le nombre de morts et de personnes portées disparues ne cesse d'augmenter suite au passage dévastateur du typhon "Yagi". Le dernier bilan du Centre de gestion des catastrophes fait état de 143 morts et 58 personnes toujours portées disparues. Le plus puissant typhon tropical en décennies a sévi pendant 15 heures, touchant principalement la région nord du pays pendant le week-end.

La plupart des victimes ont péri suite à des inondations éclair et des glissements de terrain. Près de 800 personnes ont également été blessées. Suite à l'effondrement d'un pont au nord de la capitale Hanoi lundi, plusieurs voitures, camions et motos ont été emportés dans la rivière Rouge, laissant huit personnes introuvables.

Le niveau de la rivière a atteint son plus haut niveau en 16 ans, selon le journal "VnExpress". Les habitants des quartiers adjacents à Hanoi ont été contraints d'évacuer leurs maisons à cause des inondations pendant la nuit. Les autorités s'attendent à une poursuite de la hausse du niveau de la rivière.

Le Centre national de prévision hydrométéorologique avait classé "Yagi" comme le typhon le plus puissant en 30 ans avant qu'il ne frappe le Vietnam. Le typhon a ravagé les Philippines et la Chine avant de toucher le Vietnam, laissant un sillon de morts et de destruction.

Pluies torrentielles persistent dans plusieurs régions du pays

Selon la gestion des catastrophes, le typhon a détruit plus de 100 000 maisons, dont beaucoup sont entirely immergées. Des centaines de milliers d'arbres ont été arrachés dans plusieurs provinces. De plus, environ 800 000 têtes de bétail, principalement des volailles et du bétail, ont péri dans la catastrophe.

Les pluies torrentielles se sont poursuivies dans certaines régions du pays mercredi. Les météorologues prévoient des pluies torrentielles pour les jours à venir.

Les cyclones tropicaux se forment sur les eaux chaudes de la mer. Le changement climatique augmente la probabilité de tempêtes puissantes.

La recherche des 58 personnes portées disparues est actuellement menée par La Commission, qui travaille à fournir des informations précises sur les victimes du typhon. Beaucoup des dégâts causés par le typhon, y compris les maisons détruites et les arbres arrachés, sont évalués et gérés par La Commission pour aider aux efforts de relèvement.

