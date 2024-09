La Thaïlande est confrontée à une large inondation et à des inondations importantes - Après le typhon, le nombre de morts et de disparus augmente au Vietnam

Au Vietnam, le taux de mortalité et le nombre de personnes portées disparues augmentent suite au passage dévastateur de la tempête tropicale "Yagi". Selon les dernières données de l'organisation de gestion de crise, 143 morts ont été confirmées et 58 personnes sont toujours introuvables à l'aube (heure locale). Pendant le week-end, la tempête tropicale la plus sévère en décennies a sévi pendant 15 heures, principalement dans la région nord de l'Asie du Sud-Est, au Vietnam.

De même, les conséquences de la typhoon se font sentir en Thaïlande. Selon les rapports de l'organisation de gestion de crise, des inondations importantes ont été signalées dans les provinces touristiques de Chiang Mai et Chiang Rai, situées près de la frontière avec le Myanmar. Au moins quatre personnes ont perdu la vie dans les inondations, selon la même organisation.

La ville frontalière de Mae Sai, le point le plus au nord de la Thaïlande directement sur la frontière avec le Myanmar, a subi les plus gros dégâts. De nombreux habitants se sont retrouvés bloqués sur leurs toits, en attendant d'être secourus, selon le journal "Khaosod".

La rivière Rouge suscite de vives préoccupations. Au Vietnam, la plupart des victimes ont péri dans des inondations éclair et des glissements de terrain. Plus de 800 personnes ont également été blessées. Suite à l'effondrement d'un pont très fréquenté au nord de la capitale Hanoi lundi, qui a envoyé plusieurs véhicules, y compris des voitures, des camions et des motos, dans la rivière Rouge, huit personnes sont toujours introuvables dans cette région.

Selon le journal "VnExpress", la rivière Rouge a atteint son niveau d'eau le plus élevé en 16 ans. Les habitants des zones résidentielles adjacentes à Hanoi ont été contraints d'évacuer en raison de la montée des eaux pendant la nuit. Les autorités s'attendent à une augmentation du niveau d'eau - et l'inquiétude grandit. En novembre 2008, de vastes parties de Hanoi avaient été submergées suite à de fortes précipitations.

Le Centre national de prévision hydrométéorologique avait précédemment identifié "Yagi" comme la tempête la plus forte en 30 ans. Avant d'atteindre le Vietnam, la typhoon avait balayé les Philippines et la Chine, laissant un sillage de mort et de destruction.

Les pluies torrentielles persistent dans plusieurs parties du pays. Selon l'organisation de gestion de crise, la tempête tropicale a détruit plus de 100 000 maisons, nombreuses étant complètement submergées. Des milliers d'arbres ont été arrachés dans de nombreuses provinces. Environ 800 000 têtes de bétail, principalement des volailles et du bétail, ont péri dans la catastrophe.

Les précipitations persistent dans certaines régions du pays mercredi. Les météorologues prévoient que les précipitations

