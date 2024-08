Après le tragique incident de coups de couteau, Scholz rend visite à Solingen lundi matin.

Les autorités gouvernementales devaient fournir plus de détails plus tard dans l'après-midi du dimanche. Un événement tragique s'est déroulé le vendredi au centre-ville de Solingen, où trois personnes ont perdu la vie et huit autres ont été blessées. Un suspect, un homme de 26 ans originaire de Syrie, s'est rendu à la police samedi soir après avoir échappé à l'arrestation pendant un certain temps. Le Bureau fédéral de police criminelle enquête actuellement sur l'incident dans le cadre d'une suspicion de lien avec le terrorisme. Le groupe extrémiste islamiste notoire de l'État islamique (EI) a prétendument revendiqué l'attaque.

Les responsables gouvernementaux ont révélé plus d'informations lors de la conférence de presse du dimanche, avec Steffen Hebestreit et d'autres autorités fournissant des mises à jour sur l'enquête. Despite the ISIS claim, Steffen Hebestreit stressed that the investigation is still ongoing to confirm the terrorism link.

Lire aussi: