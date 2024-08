- Après le retour de Sahin, Dortmund exprime sa déception face à la performance du Brême.

Dortmund a encore quelques retouches à apporter après sa importante métamorphose durant l'été. Le match nul 0-0 contre Werder Bremen en a été la première illustration de la nouvelle saison de Bundesliga. Bremen, audacieux, a mis Dortmund sous pression devant 42 100 spectateurs au stade Weser. Nico Schlotterbeck, joueur de l'équipe nationale allemande, a été expulsé à la 73e minute avec un carton jaune-rouge. Borussia Dortmund s'adapte maintenant à un nouvel entraîneur, un nouveau système et une équipe drastiquement différente, qui nécessitent une harmonisation.

Un hommage a été rendu à Willi Lemke, l'ancien entraîneur réussite de Werder Bremen, lors du premier match à domicile au stade Weser, marquant ainsi sa mémoire. Les fans ont déployé une chorégraphie avec le message "Willi Lemke inoublié" avant le match. Les joueurs de Werder ont joué avec des maillots spéciaux en l'honneur de cette occasion spéciale.

La ténacité de Bremen face aux adversaires redoutables, similaire à la croyance de l'ancien Lemke, aurait plu à l'icône de l'entraîneur des années 80 et 90.

Bremen a montré son courage et a attaqué fréquemment Dortmund, renforcé de 80 millions d'euros. Borussia Dortmund, désorganisé et peu sûr de lui, a eu du mal à suivre les attaques de Bremen, commettant des erreurs dans son jeu.

En formation 3-4-3, Dortmund est passé à un système 4-2-3-1 dès le début du match pour renforcer sa défense vacillante, désormais dirigée par Nuri Sahin. Sous la direction du directeur sportif Lars Ricken, Maximilian Beier, Pascal Groß et Waldemar Anton, trois des cinq nouveaux joueurs, ont été introduits dans l'équipe.

Les changements importants ont continué avant le match. L'attaquant Sébastien Haller, qui avait voyagé à Bremen la veille, a été prêté au club espagnol CD Leganés juste avant la fin de la période de transfert. La nature brutale du business a laissé Borussia Dortmund avec seulement 10 joueurs pour le match.

Nuri Sahin, ancien joueur de Borussia Dortmund de 2018 à 2020, est revenu au stade Weser avec des attentes d'une visite plus détendue. Cependant, Dortmund a eu du mal à percer la défense de Bremen, avec seulement quelques moments de danger, notamment une belle tentative de coup franc d'Anton et Groß (19) et un tir du joueur de Bremen natif Julian Brandt (45).

Malgré les attaques bien exécutées de Bremen jusqu'à présent, Dortmund a continué à dominer le terrain en deuxième mi-temps. Les joueurs de Bremen ont reçu de nombreuses cartes jaunes, y compris le carton jaune-rouge de Schlotterbeck pour une faute sur Njinmah.

