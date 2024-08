Après le meurtre du médecin, les délinquants ont reçu de lourdes peines de mineurs.

Un médecin a été tragiquement tué dans la région de l'Eifel à la fin de l'année 2022. Les coupables de cet acte odieux étaient les deux fils de l'ex-partenaire du médecin décédé. Par conséquent, les deux ont écopé de peines de prison prolongées.

Le procès devant le tribunal régional de Trèves a été très médiatisé, aboutissant à de lourdes peines pour deux jeunes accusés de meurtre. Le fils aîné a été condamné à neuf ans de prison, et le cadet à six ans, selon l'annonce du juge président Günther Köhler.

La victime, un orthopédiste de 53 ans qui travaillait dans un hôpital de Daun, était souvent ivre en dehors de ses heures de travail, selon le juge. Sa consommation excessive d'alcool l'a conduit à des violences verbales et physiques envers son ex-partenaire, une infirmière avec laquelle il a vécu de 2011 jusqu'à l'été 2022. Les violences étaient également dirigées vers leur fils de 18 ans et son demi-frère de 17 ans, qui visitaient souvent la résidence commune.

L'ex-partenaire, également suspecte, a écopé d'une peine de prison de deux ans et quatre mois. Elle a été condamnée pour non-assistance à personne en danger et incendie criminel, mais n'a pas été reconnue coupable de complicité de meurtre, comme l'avait affirmé l'accusation. Le juge Köhler a déclaré : "Il n'y avait pas de preuve de sa participation au meurtre."

Sous l'emprise de l'alcool

Après leur séparation, le médecin a continué à vivre dans la maison et était souvent vu en train de vagabonder ivre la nuit, a déclaré Köhler. Le soir du crime, ils ont eu une autre dispute heated avec son ancienne partenaire. Les 16 ans, alors, sur l'instigation de leur frère aîné, ont élaboré un plan pour tuer le médecin par peur de violences supplémentaires.

Alors qu'ils attendaient dans la cuisine, ils ont vu le médecin de 53 ans agresser physiquement son ex-partenaire. Le fils aîné a déclaré : "Ça commence maintenant !" et, avec son jeune frère, a décidé de "mettre fin à tout incident supplémentaire".

Ils ont attaqué le médecin alors qu'il se dirigeait de la salle de bain à la cuisine avec une batte de baseball et une clé à molette. Le fils aîné a réprimandé le médecin : "Tu ne feras plus jamais de mal à ma mère !" avant de porter le premier coup, et son jeune frère, sur les ordres de l'aîné, a serré un lien en câble autour du cou de la victime et l'a étranglée.

Inaction de l'ex-partenaire

La femme de 36 ans a assisté au début du crime, mais a ensuite escorté ses trois enfants dans la chambre des enfants. Köhler a conclu qu'elle n'avait pas empêché les deux adolescents de commettre le crime ou d'offrir de l'aide. Son comportement apathique était particulièrement choquant, car elle avait également contribué à la disparition du père des enfants.

Après le crime, le trio a nettoyé la scène de crime, enveloppé le corps dans des sacs-poubelle et l'a caché dans une forêt voisine. Ils ont également brûlé la voiture dans laquelle ils avaient transporté le corps, ce qui a conduit à la condamnation des trois pour incendie criminel.

