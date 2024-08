- Après le dîner pour la princesse Diana, Tim Mälzer a démissionné.

Tim Mälzer se remémore sa carrière impressionnante en tant que chef, personnalité télévisuelle et auteur de livres de cuisine à l'âge de 53 ans. Lors d'une récente discussion "profonde et claire" avec NDR, il a révélé certaines expériences déplaisantes qu'il a vécues, y compris un rôle indirect joué par le couple royal britannique, le roi Charles III et Lady Diana.

Tim Mälzer : des révélations choquantes dans l'entretien de NDR

Au cours de l'entretien avec les animateurs Aminata Belli et Aurel Mertz, Mälzer a parlé des expériences choquantes qu'il a vécues avant son grand succès en tant que chef de télévision et propriétaire de restaurant dans les années 1990. Après avoir terminé sa formation à l'hôtel InterContinental de Hambourg, il a travaillé comme chef à l'hôtel Ritz de Londres. Il a quitté cet emploi relativement rapidement en raison des conditions de travail inhumaines et d'un dîner pour la famille royale britannique.

Au cours de l'entretien de NDR, Tim Mälzer a révélé des violences graves derrière les scenes : "J'ai vu quelqu'un se faire brûler avec un couteau chaud parce qu'il n'avait pas assez rapidement pelé le foie gras. J'ai vu quelqu'un se faire donner des coups de pied par six personnes parce qu'il nous énervait. Nous étions racistes, sexistes, nous étions tout. C'était horrible. Nous avons attaqué physiquement des gens que nous pensions mentalement inférieurs. J'étais complice rien qu'en regardant."

Résignation après un dîner pour Lady Di et le prince Charles

La goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été un dîner pour la famille royale britannique, "à l'époque où c'était encore Di et Charles et tout ça". Après la préparation intense, le "Pen Pusher" en chef a humilié le chef en chef devant tout le monde, le réduisant en larmes sur le sol.

Après cet incident, Mälzer a pensé : "Ce n'est pas mon tasse de thé." Le lendemain, il est allé voir le chef en chef et a démissionné. Mälzer est ensuite resté à Londres pendant un certain temps, travaillant pour le légendaire cuisinier italien Gennaro Contaldo avant de retourner en Allemagne pour poursuivre sa carrière.

Au cours de l'entretien révélateur de NDR, Tim Mälzer a décrit une culture de violences et de discriminations graves dans les cuisines, y compris des cas de violences physiques et d'insultes racistes et sexistes. Cet environnement toxique l'a finalement poussé à démissionner après un dîner pour Lady Di et le prince Charles, où il a assisté à l'humiliation et à la dégradation d'un autre chef.

Confronté à un tel traitement inhumain et à un manque de respect dans l'atmosphère sous haute pression de l'hôtel Ritz, Tim Mälzer a décidé de quitter son poste et de poursuivre sa carrière culinaire ailleurs.

